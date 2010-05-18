Kocasını öldürdü kayıp başvurusu yaptı

T24 - Konya'da kayıp başvurusu yaptığı TIR şoförü kocasını iki erkek arkadaşıyla birlikte öldürüp, su kanalına attığı iddia edilen kadın gözaltına alındı.





Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, başvuruyla ilgili çalışma başlattı. Sevim Y'nin sürekli çelişkili ifadeler vermesi üzerine soruşturmayı derinleştiren ekipler, Kadir Y'nin öldürüldükten sonra Konya-Ereğli karayolundaki atık su kanalına atıldığını belirledi.





Olayla ilgili üç çocuk annesi Sevim Y ile arkadaşları Kazım Y. ve Ahmet B. gözaltına alındı.





Polis, Kadir Y'nin cesedini bulabilmek için atık su kanalında çalışma yapıyor.





İddialara göre, Sevim Y, merkez Meram ilçesi Karaman Caddesi'ndeki evlerinde TIR şoförü kocası Kadir Y. ile otururken eve erkek arkadaşı Kazım Y. geldi.





Evde olmadığını düşündüğü Kadir Y'yi karşısında gören Kazım Y, ne yapacağını şaşırdı. Kısa süre sonra çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Kadir Y. bıçaklanarak öldürüldü.





Daha sonra Kadir Y'nin cesedini, Sevim Y, Kazım Y, ve Ahmet B'nin Konya-Ereğli karayolundaki atık su kanalına attıkları ileri sürüldü.