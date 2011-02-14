-KOCASINI KURTARMAK İÇİN KAPLANA SALDIRDI KUALA LUMPUR (A.A) - 14.02.2011 - Malezya'da bir kadın, kocasına saldıran kaplana eline geçirdiği tahta kepçeyle vurarak hayvanı kaçırdı. Bir polis yetkilisi, Perak eyaletinde meydana gelen olayda, Tambun Gediu'nun, Cahai kabilesinin yaşadığı ormanlık alanda evinin yakınında sincap avladığı sırada bir kaplanın saldırısına uğradığını söyledi. Tambun Gediu'nun çığlıklarını duyan, 55 yaşındaki eşi Han Besau'nun mutfakta eline geçirdiği büyükçe bir tahta kepçeyle kaplana saldırdığını belirten yetkili, başına art arda darbeler alan kaplanın hızla kaçtığını kaydetti. Kaplan saldırısında yüz ve bacaklarından yaralanan, hastanede tedavi altına alınan Tambun, New Straits Times adlı Malezya gazetesine yaptığı açıklamada, önce bir ağaca çıkarak kaplandan kaçmayı denediğini, ancak kaplanın kendisini aşağıya çektiğini söyledi. Daha sonra korku içinde tüm gücünü toplayarak kaplanın yüzüne yumruk attığını anlatan Tambun, bunun da işe yaramaması üzerine çenesini kendisinden uzak tutmak için kaplanla boğuşmaya başladığını belirtti. Tambun, ''Eğer eşim vaktinde yetişmeseydi kaplan beni parçalayarak öldürecekti'' diye konuştu.