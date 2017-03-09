Kocası tarafından zehirlenen Gurbet: Hem çocukken çalıştım hem çocuk gelinken çalıştım; kemerle döverdi!

3 çocuğunun babası kahvesine attığı asitle onu zehirlemeye çalıştı. Tedavisinin ardından hayata tutunan Gurbet E. "Hem çocukken çalıştım hem çocuk gelinken çalıştım. Bir yandan çocuk bakıyor, bir yandan çalışıyordum. İkinci çocuğuma hamile iken eşimin beni aldattığını da öğrendim. Benden özür diledi. Bir şans daha istedi. Hayattan soğumuştum, zevk almıyordum. Eşim bana ne derse yapardım. Çünkü korkuyordum. Küçük şeylerden çıkan tartışmalarda kemerle döverdi. Yaptığı eziyetler anlatılmaz" sözleriyle yaşadıklarını anlattı.

Habertürk'ten Hayati Arıgan'ın Gurbet E. ile yaptığı röportaj şöyle:

Gurbet E.’nin çocukluğu işçi olarak tarlalarda geçti. 14 yaşında 10 yaş büyük hemşerisiyle evlendirildi. İkinci çocuğuna hamileyken, yırtık bir gelinlikle evlendi, tekstilde çalıştı. Eşinin saplantıları nedeniyle baskı ve işkence gördü. Habertürk’ün, “Kocası kahveyle zehirledi” başlığıya gündeme taşıdığı 3 çocuk annesi Gurbet E., hayatı boyunca yaşadıklarını, kocası tarafından nasıl öldürülmek istendiğini, kısaca yaşadığı dramı anlattı.

Batmanlı fakir göçmen bir ailenin kızı olan Gurbet E. (32), hiç okula gidemedi. Küçük yaşlarda işçi olarak çalışmaya başlayan Gurbet E., o günleri "Hep çalıştım. Fındık topladım, pamuk topladım. 14 yaşımda iken beni görücü usulü 10 yaş büyük hemşerim Cengiz E. ile evlendirdiler. Batman'da nişanlandım, İstanbul’da bir sokak düğününde yırtık bir gelinlikle evlendim" diye anlatıyor. Gurbet E., evliliğinin ilk yıllarını birlikte geçirdiği eşinin ailesinden eziyet görünce 2 yıl sonra babaevine dönmüş. Sonra eşiyle barışıp ayrı eve çıkmışlar.

"Sezaryen masrafı olmasın"

15 yaşında ilk çocuğunu, kızını kucağına almış. "Çocuktum ama çocuğum olmuştu. Dünyanın en mutlu insanıydım. Çünkü hayatta bana ait bir varlık vardı" diyor. Evlendikten sonra tekstil atölyelerinde sigortasız çalışmaya başlıyor Gurbet E. ve çilesi devam ediyor:

"Hem çocukken çalıştım hem çocuk gelinken çalıştım. Bir yandan çocuk bakıyor, bir yandan çalışıyordum. İkinci çocuğuma hamile iken eşimin beni aldattığını da öğrendim. Benden özür diledi. Bir şans daha istedi. Hayattan soğumuştum, zevk almıyordum. Eşim bana ne derse yapardım. Çünkü korkuyordum. Resmi nikâhın ne olduğunu bilmiyordum. Ta ki ikinci hamileliğime kadar. 17 yaşında 7 aylık hamile iken, sezaryen doğum masrafından kurtulmak için karnım burnumdayken nikâh masasına oturdum. Eşimin sigortasından faydalanacak, ameliyat ücreti ödemeyecektik."

"Yaptığı eziyetler anlatılamaz"

Yıllar geçerken eşinin Gurbet’e sevgisi, yaş farkının da etkisiyle saplantıya dönüşmüş. "Sürekli psikolojik bir şiddet vardı" diye anlatıyor talihsiz kadın yaşadıklarını:

"Benim gölgemi bile duvardan kıskanıyordu. Saplantılı bir sevgisi vardı. Ancak hiç hediye almadı. Ne Sevgililer Günü, ne doğum günü, ne evlenme yıldönümü, ne Kadınlar Günü gördüm. Bir gün olsun yürürken elimi tutmadı. Küçük şeylerden çıkan tartışmalarda kemerle döverdi. Yaptığı eziyetler anlatılmaz.”

"Kendimi 80 yaşında hissediyorum"

Boşanma davası nedeniyle nafaka ödeyen Cengiz E.’nin tutuklandıktan sonra ödeme yapmadığını belirten Gurbet, "Asgari ücretle çalışıyorum. Fırtınada evimin çatısı uçtu. Okuyan 3 çocuğuma bakmaya çalışıyorum. Sosyal yardımlaşma derneklerine başvurdum ancak kapılar yüzüme kapandı" diyerek hayatta yalnız kaldığını söylüyor. 32 yıllık yaşantısına onca acılar sığdıran talihsiz kadın, kendini 80 yaşında gibi hissettiğini anlatıyor: "Ben kadınlığımı yaşayamadım. Çocuk gelinler olmasın. Sonları benim gibi olmasın. Çocuklarınızı küçük yaşta evlendirmeyin, okutun."