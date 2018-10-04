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KOCASI TARAFINDAN SATIRLA ÖLDÜRÜLEN KADININ CENAZESİ MEMLEKETİNE GÖNDERİLDİ

  Haber: Hüseyin COŞKUN  - Murat SOLAK / İSTANBUL, (DHA) Küçükçekmece'de kocası tarafından satırla boğazı kesilerek öldürülen İkram D

04 Ekim 2018 19:57


 
Haber: Hüseyin COŞKUN  - Murat SOLAK / İSTANBUL, (DHA)
Küçükçekmece\'de kocası tarafından satırla boğazı kesilerek öldürülen İkram D.\'nin (57) otopsi işlemleri tamamlandı. İkram D\'nin cenazesi memleketi Nazilli\'ye götürülüyor. 
Küçükçekmece\'de dün sabah saatlerinde kocası Adil D. tarafından satırla öldürülen İkram D\'nin Adli Tıp Kurumu\'nda otopsi işlemleri tamamlandı. Kadının cenazesi yakınlarına teslim edildi. Cenaze İkram D\'nin memleketi Aydın\'ın Nazilli İlçesi\'ne götürülmek üzere yola çıktı. 
 
Görüntü Dökümü:
EK GÖRÜNTÜ
- Cenazenin nakil aracına yüklenmesi
- Cenaze nakil aracının çıkışı
- Genel ve detay görüntüler 
GEÇİLEN GÖRÜNTÜ
-Olay yeri
-Zanlının görüntüsü
-Detaylar

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