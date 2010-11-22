Kocasakal: Önleme amaçlı dinlemeler kanıt sayılabilecek

T24 - AB Komisyonu'nun hazırladığı Türkiye İlerleme Raporu'nda eleştirilen gazeticilere yayın yasağı davaları hükümeti harekete geçirdi. Gazetecilere açılan davaların önemli bir bölümünün dayanağı olan soruşturmanın gizliliğinin ihlal maddesinin yeniden düzenlenmesi planlanıyor. Hükümetin gündeminde "önleme" amaçlı istihbari dinlemelerde tesadüfen elde edilen kayıtların da kanıt sayılmasının da bulunması tartışmaya neden oldu.



AB İlerleme Raporu’nda yer alan “Ergenekon” davasıyla ilgili haber yazan gazetecilere dava endişesi hükümeti harekete geçirdi. İlgili yasalarda düzenlemeye gidilmesi bekleniyor. Hükümet, "gizliliğin ihlali" ve "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüsü" düzenleyen kanun maddelerini AB İlerleme Raporu’nda yer verilen kaygılar çerçevesinde yenileyecek. Sözkonusu maddeler, hakimin yorumuna yer bırakmayacak şekilde net olacak. “Ergenekon” sürecinde basın mensuplarına açılan davaların birçoğu ortam dinlemesi ve yasadışı dinlemelerin yayınlanması hakkındaydı. Düzenleme ile internet ya da başka yayın aracı ile kamuoyuna yansıtılan dinleme kayıtlarının haber amaçlı kullanılması durumunda soruşturma açılmayacak. Tasarı kabul edilirse 4 bin 91 dava büyük oranda düşecek.





Önleme amaçlı dinlemeler kanıt sayılabilecek



Hükümetin gündeminde önleme amaçlı yapılan istihbari dinlemelerde elde edilen ve bugüne kadar kanıt olarak kabul görmeyen tesadüfi kayıtların da kanıt olarak kabul edilmesine ilişkin bir düzenlemenin de bulunduğu belirtiliyor. Toplumdaki dinlenme korkusunu arttırabileceği belirtilen bu planın telefon dinlemelerinin kapsamını daha da büyütebileceği kaydediliyor. İstanbul Barosu Başkanı Dr. Ümit Kocasakal NTV'ye yaptığı açıklamada hukuk dışı dinlemelerin artacağını belirterek planı eleştirdi.





