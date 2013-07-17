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Kocasakal: Her devrin insanı, Ilıcak: Darbeci baro

Ümit Kocasakal Nazlı Ilıcak'ın sözleri üzerine 'İstanbul Barosu'na darbeci demek hiç kimsenin haddine değildir' dedi

17 Temmuz 2013 12:56

CNN Türk'te Şirin Payzın'ın hazırladığı "Ne Oluyor"da darbe polemiği yaşandı. Sabah yazarı Nazlı Ilıcak ile İstanbu Barosu Başkanı Ümit Kocasakal, birbirlerine karşı "her devrin insanı" ve "darbeci" gibi ifadeler kullandılar.

 

Darbeci baro ifadesi

 

"Balyoz Davası sürecinde ölen kişilerin kanı ve vebali Nazlı Ilıcak ve Nazlı Ilıcak gibilerin üzerindedir." diyen Ümit Kocasakal'a, Nazlı Ilıcak da "siz de Darbeci Barosunuz size insanlar öyle diyor" şeklinde yanıt verince programda tansiyon bir anda yükseldi. "İstanbul Barosu'na darbeci demek hiç kimsenin haddine değildir" diyen Kocasakal, Ilıcak'a sert sözlerle yüklendi.

 

Siz her devrin insanısınız

 

Kocakasal'ın "Siz her devrin insanısınız. Bu yazılarınızla sabit" demesi üzerine sinirlenen Nazlı Ilıcak geçmiş darbe ve baskı dönemlerinde hep mücadele ettiğini, bu nedenle hapse atıldığını, hakkında soruşturmalar açıldığını hatırlattı. "Darbecei Baro" ifadesine sert çıkan Ümit Kocasakal ise "İnsanlar size neler diyor. Bunları televizyonda söyleyemem" diyerek Ilıcak'a misilleme yaptı. Moderatör Şirin Payzın ve konuk Mehmet Altan'ın çabalarına karşın düşmeyen tansiyon karşılıklı suçlama ve atışmalarla sürdü.

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