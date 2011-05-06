-KOCAOĞLU'NDAN TUTUKLAMALARA TEPKİ İZMİR (A.A) - 06.05.2011 - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, büyükşehir belediyesindeki operasyon kapsamında çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanan 17 kişiden 7'sinin belediye personeli olduğunu belirterek, ''Savunma avukatlarımız görevini yapamaz duruma gelmişlerdir, çünkü arkadaşlarımızın neyle suçlandığı bilinmemektedir'' dedi. Kocaoğlu, Ege Belediyeler Birliği toplantısından sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, soruşturmaya ilişkin süreci dikkatle izlediklerini, hukuk mücadelesi verdiklerini belirtti. Avukatların mahkeme kararından ve sorgu tutanaklarından başka hiçbir belge alamadığını söyleyen Kocaoğlu, şöyle devam etti: ''Savunma avukatlarımız görevini yapamaz duruma gelmişlerdir. Çünkü arkadaşlarımızın neyle suçlandığı bilinmemektedir. Bu süreç umuyorum önümüzdeki günlerde aşılır. Avukatlarımız görevlerini yapabilir. Müvekkillerinin yani arkadaşlarımızın neyle suçlandığı bilgilerine ulaşabilirler. Bunun Türk adaleti açısından, hukuk devleti açısından, savunma hakkının kullanılabilmesi açısından çok önemli olduğuna, olmazsa olmaz olduğuna inanıyoruz. Bu konudaki değerlendirmeler avukatlarımızın genel görüşüdür.'' Kocaoğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesinden birçok belge talep edildiğini de belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: ''Bir enteresan süreç daha yaşanmıştır. Tabii ki ben hukuki açıdan yorum yapacak değilim ama operasyon kararını veren, bilgilere ulaşılmaması için kısıtlılık kararı veren, dün de arkadaşlarımıza tutuklama kararı veren hakim tesadüfen pazar günü ve perşembe günü nöbetçi hakim olmuştur. Ayrıca avukatlarımızın bu konunun özel yetkili mahkemede yargılanmayı gerektiren bir konu olmadığı şeklinde şiddetli itirazları vardır.'' Aziz Kocaoğlu, ilk günde söylediği gibi her koşulda arkadaşlarının yanında olduğunu ifade ederek, ''Onların masum olduğuna inanıyorum. Zaten suçlamada da zimmettir, haksız kazanç elde etmektir gibi en ufak bir iddia yoktur. Türkiye Cumhuriyeti'nde kimden çete reisi olur bilmem ama benim kardeşim gibi sevdiğim Pervin Şenel Genç'ten, Reha Pekerten'den çete reisi olmaz''dedi.