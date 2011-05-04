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Yaşam

KOCAOĞLU'NDAN ''MOTİVASYON TOPLANTISI'' İZMİR (A.A)

04 Mayıs 2011 14:17

-KOCAOĞLU'NDAN ''MOTİVASYON TOPLANTISI''  İZMİR (A.A) - 04.05.2011 - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun belediyenin üst düzey personeliyle ''motivasyon toplantısı'' yaptığı bildirildi. Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Genel Müdürler, genel sekreter yardımcıları, daire başkanları ve müdürleriyle bir araya gelen Kocaoğlu, ''sıkıntıyı, üzüntüyü ve kederi ancak daha çok çalışarak aşabileceklerini'' kaydetti. Kocaoğlu, açıklamasında şöyle dedi: ''Birbirimize sarılarak, kol kola girerek, dayanışma içinde çözebileceğiz. Başka türlü çözüm yolu yoktur. 7 yıldır birçok darboğazı, dar günleri aştık. Bunları da aşacağız. Biz doğruyuz ve bu doğru yolda yürüdüğümüz müddetçe hedefe ulaşacağız. Birbirimize inanacağız, güveneceğiz. Güveni ve inancı sağladıktan sonra, başaramayacağımız hiçbir konu yoktur. Bu sıkıntıyı, üzüntüyü ve kederi ancak çalışarak aşabileceğiz. Birbirimize sarılarak, kol kola girerek, dayanışma içinde çözebileceğiz. Başka türlü çözüm yolu yoktur. Eğer bir yılgınlığa, bir bezginliğe, bir adamsendeciliğe kapılırsak, o zaman biz İzmirli hemşehrilerimizin verdiği görevi layıkıyla yapamamış oluruz.''

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