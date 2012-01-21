-Kocaoğlu: ''İddianame, İzmir tarihine geçecek'' İZMİR (A.A) - 21.01.2012 - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, belediyeye yönelik yürütülen soruşturma sonucunda hazırlanan ve mahkemece kabul edilen iddianameye ilişkin, ''Bu iddianame, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ne kadar dürüst, ne kadar erdemli çalıştığının bir belgesi olarak İzmir tarihine geçecektir'' dedi. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ege Üniversitesi Rektörlüğü ve İzmir Gazeteciler Cemiyeti iş birliğiyle Ayavukla Kilisesi'nin bahçesindeki müştemilat binasında oluşturulacak, ''Basın Müzesi''nin protokolü, tarihi binada düzenlenen törenle imzalandı. İzmir Büyükşehir Belediyesinin 2011 yılının ilk gününden itibaren yoğun bir denetimle karşı karşıya kaldığını dile getiren Kocaoğlu, şöyle konuştu: ''Tabii ki denetlenmek kadar doğal bir şey olmaz. İşin doğasında var bu. Denetimin 5. ayından itibaren, yani mayıs ayında operasyon yapıldı. Birçok arkadaşımız tutuklandı. Kasım ayında yine operasyon yapıldı, yine arkadaşlarımızın belli bir kısmı tutuklandı. Süreç tamamlandı, iki gün önce iddianame hazırlandı ve açıklandı. İddianame bizim de elimize geçti. İzmir Büyükşehir Belediyesinde çalışan 120'nin üstünde kişi sanık sıfatıyla bir 'suç örgütü kurmaktan' yargılanacak. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu olarak, ben de karşınızda 'çete reisi' olarak bulunuyorum. Şikayetim yok. Şu andaki pozisyonumu belirlemek için söyledim sadece. Önümüzdeki günlerde mahkeme günü belirlenecek ve bununla ilgili karar açıklanacak, onu bekliyorum. Bizim iddianeme 400 sayfaya yakın. Bütün bunlar yaşanacak. Bizim burada tek dilediğimiz, istediğimiz 8,5 aydır içeride yatan arkadaşlarımızın özgürlüğüne kavuşması.'' Kocaoğlu, belediyede çalışan kimsenin davadan kaçmadığını savunarak, şöyle devam etti: ''Kimi çağırdılarsa gitti, kimsenin bir yere gidecek hali de yok. Biz buna inanıyoruz. Ağzımızdan çıkan kelimelere dikkat ediyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi denetimden yüz akıyla çıkmıştır. Bu iddianame, İzmir Büyükşehir Belediyesinin ne kadar dürüst, ne kadar erdemli çalıştığının belgesi olarak İzmir tarihine geçecektir. Bu iddianamede, rüşvet yok, zimmet yok, akrabasını, hısmını, komşusunu zenginleştirme yok. Herkesin servet beyanı ortada. Herkesin durumu, hali ortada. Bu iddianeme, İzmir Büyükşehir Belediyesinin Türkiye'ye örnek, evrensel ahlak kurallarına uygun çalıştığının göstergesi olacaktır. Bizim inancımız budur, hukukçularımızın inancı budur.'' Aziz Kocaoğlu, ABD'deki Brookings Enstitüsünün araştırmasında dünyanın en hızlı büyüyen metropol ekonomileri listesinde İzmir'in dördüncü sırada yer aldığına da işaret ederek, İzmir'in 2013 ve 2014 yıllarında çok daha farklı bir kent haline geleceğini de sözlerine ekledi.