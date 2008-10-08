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Politika

‘Kocaoğlu kafasına göre hareket ediyor’

CHP İzmir İl Başkanı Kemal Karataş, Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun aday adaylığı açıklamasının partide şaşkınlık yarattı

08 Ekim 2008 03:00

CHP İzmir İl Başkanı Kemal Karataş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun aday adaylığı açıklamasının partide şaşkınlık yarattığını belirterek, “Kocaoğlu malesef kafasına göre hareket ediyor ' dedi.
Karataş, Kocaoğlu'nun aday adaylığını açıklayacağından ne İzmir örgütünün ne de genel merkezin haberi olduğunu ileri sürdü. 
Kocaoğlu'nun önceki dün aday adaylığını açıklaması CHP'yi karıştırdı. Bu açıklamadan CHP örgütünün önceden bilgilendirilmediğini belirten Karataş, genel merkezin aday adaylarıyla ilgili bir takviminin bulunduğunu, Kocaoğlu'nun da bu takvime göre hareket etmesinin doğru olacağına dikkat çekti.

Kocaoğlu yeniden aday

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