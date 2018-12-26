Kocaoğlu: İZBAN işçileri teklifi kabul etmeli

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)- İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, hizmete giren Karantina Vapur İskelesi\'nden hareket eden ilk vapurun yolcuları arasındaydı. Saat 07.40\'da Pasaport İskelesi\'ne gitmek için hareket eden vapura binen Kocaoğlu, İZBAN grevine dair açıklamalarda bulundu. Kocaoğlu, işçilerin teklif edilen yüzde 26\'lık ücret zammını kabul etmesi gerektiğini belirterek, vatandaşlardan da özveride bulunmalarını istedi. Kocaoğlu, bir yolcunun \"Gönlünüzde bir aday var mı\"sorusuna da, \"İzmirli kimi istiyorsa o\" sözleri ile karşılık verdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi\'ne bağlı İZDENİZ Genel Müdürlüğü, Körfez ulaşımına yeni bir iskele ekledi. İZDENİZ, Mithatpaşa Sahili\'ndeki Karantina Vapur İskelesi\'nden ilk vapur seferi, bu sabah saat 07.40\'ta Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu\'nun da katılımıyla gerçekleştirildi. Vapurun ilk yolcuları arasında yer alan Kocaoğlu, yolcularla sohbet etti. Kocaoğlu\'na Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş ve belediye bürokratlarının yanı sıra bazı partililer de eşlik etti. Neşeli olduğu dikkat çeken Kocaoğlu, İZBAN\'da süren greve dair açıklama yaptı. İşçilerin örgütlü bulunduğu Demiryol-İş Sendikası İzmir Şubesi ile yapılan görüşmeleri hatırlatan Kocaoğlu, yüzde 26\'lık ücret zammı önerdiklerini belirterek \"Asgari ücretteki zammı önerdik, daha da başka bir şey veremeyeceğimizi söyledik. Sendika bugün kararını bildirecek. Eğer kabul ederse ki kabul etmesi lazım, kabul ederse İZBAN grevi bitecek. Kabul etmezse devam edecek\" dedi.

\'HİÇ ŞOV YAPMADIM\'

Ülkenin ve ekonominin durumunun belli olduğunu söyleyen Aziz Kocaoğlu, söyle konuştu:

\"Eğer başka yerde yüzde 26 zam almış birileri ya da o oranda durumu iyileşmiş insan varsa ona göre değerlendirilsin. Biz greve karşı değiliz. Bu sendika 70 yıl önce kuruldu. 70 yıldır 3 grev yaptı. Bu grevlerden ikisini İzmir\'de yaptı. Aday olmayacağımı ilan ettim. Yüzde bilmem kaç verilirse verilsin, gittikten sonra parasını ben ödemeyeceğim. Ama başından beri kentin yararına, kentlinin yararına çalışıp, verebilecek parayı vermek istedik. Hiç şov da yapmadım. İzmirli hemşehrilerimin parasını pulunu, onurunu korumak üzere 15 yıl çalıştım. Şimdi de grevde İzmirli\'nin hakkını koruyorum. Grev nedeniyle büyük bir sıkıntı yok. Tabii ki eski rahatlık da yok. Eğer bir mücadele vereceksek, eğer kentlinin hakkını, İzmir\'in hakkını koruyacaksak, hep beraber özveride bulunacağız. Ben nasıl direniyor da uğraşıyorsam, İzmirli hemşerilerim de biraz erken kalkacak, işinden biraz geç çıkacak. Zamana yayılacak ve İzmir olarak her zaman olduğu gibi dik duracağız, dayanacağız. Başka çaremiz yok.\"

İZBAN ZARARI ELEŞTİRİLERİNE YANIT

İZBAN çalışmadığı için kurumun ekonomik olarak zarara uğradığı yönündeki eleştirileri de değerlendiren Kocaoğlu, şunları söyledi:

\"Ulaşım kar etmez, ulaşımda kar diye bir şey söz konusu değil. Çalışmadığı için zarar etmiyor, kar ediyor. Eğer para açısından bakacaksak zarar etmiyor. Hizmet açısından bakacaksak başka. Ulaşım fiyatlarını arttıramadığımız için ve düşük fiyatla bir de ücretsiz yolcu taşıdığımız için ulaşımda zarar ediyoruz. Çalışmadığımız zaman daha az zarar ediyoruz. Bizim öyle çalışmayalım da zarar da etmeyelim gibi bir düşüncemiz yok. Zaten çalışmak için İZBAN yapıldı. Daha da geliştirilmesi lazım. İZBAN\'ın şuandaki potansiyeli ve İzmir\'in potansiyeli günde 700 bin yolcudur. Biz şuanda ortalama 300- 320 bin civarında yolcu taşıyoruz. Daha iki misli kapasitemiz var. Bunu değerlendirdiğimizde, İZBAN belki kafa kafaya gelecek, zarar etmeyecek.\"

\'İZMİRLİ KİMİ ADAY GÖRMEK İSTİYORSA O\'

Aziz Kocaoğlu, vapurda seyahat eden bir yolcunun \"Gönlünüzde bir aday var mı?\" sorusunu da yanıtladı. İzmirli\'nin ne istediğinin belli olduğunu kaydeden Kocaoğlu, \"İzmirli\'nin gönlündeki adayı, parti bulup çıkartıp, \'Buyurun adayımız bu\' demesi lazım. Benim gönlümdeki önemli değil, ben faniyim. İzmirli\'nin gönlündeki aday daha önemli. İzmirli kimi istiyorsa o\" dedi.

OTOBÜS ŞOFÖRLERİYLE KAHVALTI YAPTI

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu vapura binmeden önce saat 05.30\'da da ESHOT\'un Gediz\'deki garajına gitti ve şoförlerle kahvaltı yaptı. Kocaoğlu, \"15 yıl birlikte yol yürüdük. Sıkıntılı dönemlerimiz oldu. Ama hep aynı samimiyetle ve iyi niyetle İzmir, İzmirliler ve belediyemiz için çalıştık. Hizmet için çırpındık. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum\" dedi.



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