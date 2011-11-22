-Kocaoğlu, gözaltındakilerin yakınlarıyla görüştü İZMİR (A.A) - 22.11.2011 - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne giderek, belediye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınanların yakınlarıyla görüştü. Belediye önünde bekleyenlere hitaben bir konuşma yaptıktan sonra Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne giden Kocaoğlu, gözaltındakilerle görüşmek istedi. Kısa süre sonra binadan ayrılan Kocaoğlu, gazetecilere açıklamasında, uygun olmadığı gerekçesiyle gözaltındakilerle görüşemediğini söyledi. Daha sonra gözaltıdakilerin yakınlarıyla görüşen Kocaoğlu, kimsenin moralini bozmaması gerektiğini ifade ederek, şöyle konuştu: ''Burada bir oyunla, komployla karşı karşıyayız. Soğukkanlılıkla, metanetle bekleyeceğiz. Biz sabırlı olacağız, çalışacağız. İzmirlilere bugüne kadar layık olduk, yine layık olacağız. Arkadaşlarımızın yanındayız. Sadece adalet istiyoruz.'' Kocaoğlu, konuşmasının ardından grubun yanından ayrıldı.