-KOCAOĞLU, AK PARTİ'NİN STRATEJİSİNİ TAKDİR ETTİ İZMİR (A.A) - 21.06.2011 - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, AK Parti'nin başarılı bir seçim stratejisi yürüttüğünü belirterek, ''AK Parti yerel yönetimler üzerinden İzmir'de siyaset yapmıştır, çok doğru stratejidir, kutluyorum kendilerini'' dedi. AK Parti, MHP ve CHP il başkanlıklarını ziyaret eden Kocaoğlu, AK Parti İl Başkanı Ömer Cihat Akay tarafından bina girişinde karşılandı. Kocaoğlu, burada yaptığı konuşmada, seçim sürecinin geride kaldığını ve AK Parti'nin yüzde 50'ye yakın oy elde ettiğini belirterek, sonuçların Türkiye'ye İzmir'e hayırlı olmasını diledi. Artık İzmir için projelerin konuşulması gerektiğini, milletvekilleri, il başkanlarıyla kent için çalışacaklarını belirten Kocaoğlu, ''Seçimden sonraki sürece hep birlikte adapte olmamız ve kentin sorunlarına dönmemiz için bir ziyaret yapıyorum. Hep birlikte İzmir'in problemlerini çözmek, İzmir'i bir adım daha ileri götürmek için çalışacağız'' diye konuştu. AK Parti'nin çok başarılı seçim stratejisi yürüttüğünü belirten Kocaoğlu, ''Belediyeler üzerinden yürüttü. AK Parti yerel yönetimler üzerinden İzmir'de siyaset yapmıştır, çok doğru stratejidir, kutluyorum kendilerini de. Yerel seçimlerde de yerel seçimler konuşulacaktır'' değerlendirmesinde bulundu. Daha sonra gazetecilerin sorularını cevaplandıran Başkan Kocaoğlu, AK Parti'nin yerel seçimler için çalışmalara başlamasının normal olduğunu, bütün siyasi partilerin seçimleri kazanmak istediğini ifade etti. ''İzmir'de yerel yönetimi almaya çalışmayacağım'' diye bir şeyin olmayacağını belirten Kocaoğlu, ''Uğraşması doğaldır. Yerel seçimlerin konuşulmasının İzmir'e faydası vardır. Herkes 2014'e asılacak. İpi de birisi göğüsleyecek, onun kim olduğunu zaten siz biliyorsunuz'' dedi. AK Parti İzmir İl Başkanı Ömer Cihat Akay ise Kocaoğlu ile aralarında ağabey kardeş diyaloğu olduğunu söyledi. İzmir için Kocaoğlu ile birlikte çalışmaya devam edeceklerini belirten Akay, şöyle devam etti: ''İnşallah bu dostluğumuz her zaman devam eder. Kendileri nezaket gösterdiler seçim sonrası ilk bizi ziyaret ediyorlar. Seçim atmosferinde insanlar bilerek ya da bilmeyerek ağızlarından çıkan sözlerle birbirlerini kırdılarsa ben de kendi adıma Sayın Başkanımdan özür diliyorum. Seçim atmosferinde bazı şeylerin farkında olmayabiliriz. Dostluğumuz devam eder inşallah. İktidar partisi olarak üzerimize düşen görevleri her zaman yapmaya, kendisine yardımcı olmaya hazır olduğumuzu belirteyim.'' -''CHP'DE BEKLENTİ YÜKSEKTİ''- CHP İzmir İl Başkanlığını da ziyaret eden Kocaoğlu, seçim sürecinde il başkanlarının çabalarına dikkati çekerek, seçim sonuçlarından herkesin çıkaracağı dersler olduğunu ifade etti. Yerel seçimlere hazırlanmaya başladıklarını belirten Kocaoğlu, şöyle konuştu: ''CHP'nin başarılı bir seçim geçirdiğine inanıyorum, rakamlar da böyle söylüyor. Beklenti çok yüksek olduğu için şu anda da İzmir'de sanki CHP seçimden başarısız çıkmış gibi bir intiba var. Ancak hangi kriterden bakarsanız bakın İzmir'de CHP diğer partilerden daha fazla büyümüştür. Yerel seçim dinamikleriyle genel seçim dinamiklerini karıştırmamak gerekir. Biz 12 Haziran 2011 seçimlerinden aldığımız destek, güç ve deneyimle önümüzdeki sürece daha doğru politikalarla daha çok çalışarak hazırlanacağız.'' Kocaoğlu, bir soru üzerine, seçim döneminde en çok yerel yöneticilerin eleştirildiğini söyledi. İzmir'de yerel yönetimlerin yaptığı işlerin Ankara ile karşılaştırılması gerektiğini belirten Kocaoğlu, ''Bize nüfus olarak en yakın il Ankara'dır. Ulaşımdan imarına, arıtmasından metrosuna bir araştırıp kıyaslama yapın'' dedi. Bir gazetecinin, İzmir milletvekili Mehmet Ali Susam ile helalleşip helalleşmeyeceğine yönelik sorusuna Kocaoğlu, ''Bu, günün konusu değil. Bu konuda bir yorum yapmam, cevap vermem söz konusu değil'' cevabını verdi. CHP İzmir İl Başkanı Tacettin Bayır da seçim sürecinde Aziz Kocaoğlu ile uyum içerisinde çalıştıklarını ifade etti. -MHP'Yİ ZİYARET- Kocaoğlu, MHP İl Başkanlığını ziyaretinde, MHP'nin de seçimlerden başarıyla çıktığını söyledi. Yerel seçim sürecinde MHP'ye başarılar dileyen Kocaoğlu, İzmir'e yapılacak hizmetler konusunda kendilerinden destek beklediklerini ifade etti. MHP İl Başkanı Hasan Ali Türkarslan ise İzmir'de medeni bir seçim yarışı yapıldığını belirterek, ''Fazla kırmadan, atışmalar, kavgalar yapmadan seçim yarışı oldu. Siyasetin doğasında olan bazı söylemler doğaldır. Partiler yarışıyorlar, ama medeni ölçüde olmuş olması sevindirici bir şey'' diye konuştu.