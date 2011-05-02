-KOCAOĞLU: AÇIKLAMA BEKLİYORUZ İZMİR (A.A) - 02.05.2011 - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, belediyede yapılan aramaların gerekçesi konusunda sağlıklı ve ikna edici açıklama beklediklerini bildirdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi başkanlık makamının önünde bekleyen gazetecilere dağıtılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu imzalı açıklamada şöyle denildi: ''Bu sabah erken saatlerde İzmir Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler belediyemizde ve bağlı şirketlerle çeşitli aramalar gerçekleştirdi. Bilgim sadece bununla sınırlı. Tüm İzmirliler gibi emniyet yetkililerinden bu aramaların gerekçesi konusunda sağlıklı ve ikna edici açıklama bekliyoruz.'' Öte yandan, bir polis memurunun, bazı belgeleri ağzı bağlı poşetle belediye binasından çıkardığı görüldü.