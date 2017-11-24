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Kocaoğlu, 60 yıllık fotoğrafı paylaşıp, öğretmenler gününü kutladı

İZMİR, (DHA) - İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde ilkokul öğretmeninin fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak tüm öğretmenlerin öğretmenler gününü kutladı

24 Kasım 2017 01:46

İZMİR, (DHA) - İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü\'nde ilkokul öğretmeninin fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak tüm öğretmenlerin öğretmenler gününü kutladı.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP\'li Aziz Kocaoğlu, 60 yıl önce ilkokul öğretmeni Güner Basa ile çekildiği fotoğrafı, sosyal medya hesabından paylaşarak tüm öğretmenlerin, öğretmenler gününü kutladı. Kocaoğlu paylaşımında \"Selam olsun Cumhuriyetin öğretmenlerine! Tüm kalbimle söylüyorum: Hiç bir teşekkür emeğinizin karşılığı olamaz. (Bu da benim sevgili öğretmenim Güner Basa. 60 yıllık fotoğraf.)\" yazdı.

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