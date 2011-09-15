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Ekonomi

Kocaoğlu: "3 milyar liralık yatırım yapacağız" İZMİR (A.A)

15 Eylül 2011 22:17

-Kocaoğlu: "3 milyar liralık yatırım yapacağız" İZMİR (A.A) - 15.09.2011 - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, kente 2014 yılına kadar 3 milyar liralık yatırım yapacaklarını bildirdi. İzmir Ekonomik Kalkınma Koordinasyon Kurulunun aylık toplantısında konuşan Kocaoğlu, İzmir'deki yatırımlar ve 2011-2014 dönemi programına ilişkin sunum yaptı. Kocaoğlu, yönetimdeki ilk 5 yıllarında kente 3 milyar 59 milyon liralık, ikinci dönemde ise şu ana kadar 1 milyar 700 milyon liralık yatırım yapıldığını belirterek, ''Önümüzdeki 2,5 yıl içinde minimum demiyorum optimum 3 milyar liralık daha yatırım gerçekleştireceğiz'' dedi. Kocaoğlu, kurula başkanlık eden Ege Ekonomiyi Geliştirme Vakfı (EGEV) Başkanı Yılmaz Temizocak'ın bazı işadamlarının İzmir'e yönelik ''geri kaldı'' eleştirilerine tepki göstermesini de değerlendirdi. İzmir'in merkezi yönetime, aldığının üç katını veren bir kent olarak bu tip sözleri hak etmediğini ifade eden Kocaoğlu, şöyle konuştu:  ''İzmir'de negatif enerji ve duruşu, bardağın boş tarafına bakan mantaliteyi mutlaka bir köşeye bırakmamız gerekiyor. İzmir aldığının üç katı merkezi bütçeye katkıda bulunmuş. Bunu üreten bir kente böyle bir yakıştırma yapmak, moral bozmak, negatif enerji yaratmak hiç yakışmıyor. Hep beraber bununla mücadele etmek zorundayız. Herkes İzmir'in geri kaldığını söylüyor ama yaşamaya geldiği zaman yapılan istatistiklerde 'İzmir'den başka yerde yaşamam' diyenlerin sayısı da yüzde 80'lerin üzerinde. Burada bir 'eleştiren mantıkla bakalım da ne olursa olsun' diye bir düşünce var.''

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