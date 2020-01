'Kocanı ikna etmezsen, öleceksiniz'

T24-

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın eşi Esma Esad, ülkede yönetim karşıtı gösterilerin başlamasından bu yana ilk kez görüş bildirdi. İngiltere doğumlu olan ve Beşar Esad’ın Londra’da dişçilik yaptığı dönemde şimdiki devlet başkanı ile hayatını birleştirme kararı alan First Lady, 11 aylık isyanı bir İngiliz gazetesi olan The Times’a değerlendirmeyi tercih etti. Ancak Esma Esad’ın görüşlerini yayınlayan gazete, başyazısında First Lady’ye çok ağır ifadelerle yüklendi.





Esma Esad, Times’tan gelen talep üzerine gazeteye gönderdiği açıklamada şu ifadeleri kullandı: Devlet Başkanı bir grubun değil, tüm Suriye’nin Devlet Başkanı’dır. Ben çeşitli hayır kuruluşlarını desteklemeyi ve kırsal kesimin kalkınmasıyla ilgili çalışmaları sürdürüyorum. Gerektiğinde de Devlet Başkanı’na destek veriyorum. Ayrıca görüş ayrılıklarını gidermek ve diyaloğu teşvik etmek için çalışarak şiddet kurbanlarının ailelerini dinliyorum.







Seçim yapma zamanı

First Lady’nin bu açıklamasını yayınlayan The Times gazetesi, Esma Esad’a hitaben bir de başyazıya sayfalarında yer verdi. “Beşar Esad’ın eşi bu noktada kendisini şiddeti durdurması ve diyaloğa başlaması konusunda ikna etmeli” başlığını taşıyan başyazıda şu ifadeler yer aldı: Esma Esad, iki yıl önce elegan bir first leydi olarak görülüyordu. Liberal zekası ve ulaşılabilirliği Suriye diktatörlüğü için yeni bir ton anlamına geliyordu. Ancak şimdi kaderi kocasının emriyle uygulanan ve 6 bin kişinin ölümüne sebep olan acımasız operasyonlara bağlı. Bize gönderdiği mesaj dürüst bir yanıtı hakediyor: Kurbanların ailelerini dinliyor olması övgüye değer. Ancak bu şefkat sadece askerlerin aileleri için mi geçerli yoksa eşinin emriyle işlenen katliamlarda hayatını kaybeden kurbanların yakınları da aynı şefkatten nasibini alıyor mu? Eğer gerçekten Suriye halkı arasında köprüler kurmak istiyorsanız asıl yapmanız gereken şey en etkili olduğunuz ismi, yani kocanızı bu uygulanan şiddetin zalim ve işe yaramaz olduğu konusunda ikna etmektir. Sizin ve eşinizin şimdi bir seçim yapmanızın zamanı geldi. Ailenizdeki şiddet yanlılarının karşısında durmalı ve geç de olsa bu askeri baskıya son vermelisiniz. Eğer bunu yaparsanız sağ olarak ve onurlu şekilde ülkenin yönetiminden ayrılabilirsiniz. Ancak yine de işlenen suçların hesabını vermekten kurtulamazsınız. Eğer bu katliamlara devam ederseniz, ülke kan gölüne döner ve hükümet düştüğünde sizin sonunuz da muhtemelen ölüm olacaktır.





Ruslara şükran





BM Güvenlik Konseyi’nin Beşar Esad’a görevi bırakma çağrısı yapan karar tasarısına veto koyan Rusya’nın Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, dün Şam’da kahraman gibi karşılandı. Rus bayrakları ve Rusça yazılmış pankartlarla binlerce Esad yanlısı tarafından karşılanan Lavrov, istihbarat şefini de yanına alarak yaptığı ziyaret sırasında Esad’la bir görüşme gerçekleştirdi. Lavrov görüşmeden sonra, Esad’ın şiddeti kaynağından sona erdirme sözü verdiğini söyledi. Bu konuda Esad’dan garanti aldıklarını da sözlerine ekledi. Lavrov, “Esad’ın yakında yeni anayasa tasarısını kaleme alan komisyonla bir araya geleceğini, çalışmanın tamamlandığını ve referandumun tarihinin yakında açıklanacağını” belirtti.



Erdoğan: Yeni bir girişim başlatacağız’



Başbakan Erdoğan, partisinin TBMM grup toplantısında yaptığı konuşmada Esad’a yine sert çıktı ve yeni bir girişimin hazırlığı içinde olduklarını söyledi: Şundan hiç kimsenin endişesi olmasın, bugün babaların izinden, o diktatörlerin, firavunların izinden gidenler hak ettiklerini mutlaka bulacak. Hama’da 30 bin masumu hunharca öldüren baba Esad, işlediği cinayetlerin hesabını bu dünyada vermedi. Ama o Esad, bütün Suriye halkının, bütün İslam dünyasının, bütün insanlığın hafızasında, kalbinde, vicdanında yargılandı, acımasız bir diktatör olarak tarihe adını yazdırdı. Umuyor ve inanıyorum ki bugün onun izinden gidenler, bugün Humus’ta yüzlerce masum sivili katledenler, adli ilahiden önce, kendi halklarının önünde hesap verecektir. Hama’nın hesabı sorulmadı ama emin olunuz ki er ya da geç Humus’un hesabı sorulacak.



BM’de yaşananlar fiyasko





BM’de yaşanan süreç, medeni dünya açısından bir fiyaskodur, acziyetin ötesinde sorgulanması gereken bir ibret vakasıdır. Biz Türkiye olarak bölgemizdeki tüm sorunların müzakere zemininde çözülmesi gerektiğini vurguladık. Suriye’de barış ve istikrarın tesisi için gayret sarfetmeye devam ediyoruz. Diplomasinin bütün imkanlarını kullanıyor, dünya kamuoyunun dikkatini Suriye üzerinde topluyoruz. Suriye yönetimin değil, halkının yanında yer alacak ülkelerle, yeni bir girişimi de bu noktada başlatacağız, bunun da hazırlıklarını yapıyoruz. Arap Ligi’nin Suriye ile ilgili girişimlerini, aynı şekilde desteklemeye devam ettireceğiz.

ABD'nin güvenlik gerekçesiyle Suriye'deki elçiliğini kapatması ve İngiltere'nin de elçisini bu ülkeden çekeceğini belirtmesinin ardından dün de İtalya, İspanya ve Fransa benzer kararlar alarak Suriye elçilerini ülkeye geri çağırdı. Körfez ülkelerinin de aldıkları ortak karar ile Suriye'de Esad rejimi ile diplomatik ilişkileri kesme ve elçilerini geri çekme kararı aldıkları belirtildi.