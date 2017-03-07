'Kocamın kabusları beş çocuğumuzu öldürdü'

İngiltere'de asker eşini dört yıl önce kaybeden Lindsey Roberts, travma sonrası stres bozukluğu yaşayan eşinin, kabus görürken kazayla karnına vurması sonucu beş kez düşük yaptığını söyledi.

Düşükleri nedeniyle Savunma Bakanlığı'na dava açmaya hazırlanan Roberts, "İlk gördügü kabus, ilk hamileliğimdeydi. Beş haftalık hamileydim ve bebeği kaybettim" dedi.

Oxfordshire bölgesinde yaşayan Roberts, uykusu sırasında kabus gören eşinin karnına kazayla vurduğunu ve bu şekilde beş kez düşük yaptığını anlattı.

17 yaşındayken orduya katılan Onbaşı Andrew Roberts, ikisi Irak, üçü Afganistan'da olmak üzere dokuz kez göreve gitti.

Travma Sonrası Stres Bozukluğu teşhisi konulan Roberts, intihara kalkıştı. 4 Mayıs 2012'de de Taliban'ın düzenlediği havan topu saldırısında öldü.

Lindsey Roberts "Kabus görme durumu sürekli olmuyordu, bu nedenle aynı yatakta yatmaya devam etti. Ne zaman olacağını tahmin edemiyordum" dedi.

Roberts eşi Afganistan'daki ikinci görev turundan döndüğünde, haftada üç kez uykusunda kendisine vurduğunu anlattı.

Eşinden sekiz kere hamile kalan Roberts'ın sekiz, 10 ve 11 yaşında olmak üzere üç çocuğu bulunuyor.

Andrew Roberts'ın durumu 2009'da kötüleştiğinde çift ayrılmış ancak evlilikleri devam etmiş. Lindsey Roberts ordunun durumu bildiğini söyledi.

Roberts "Son iki yılında ordu akıl sağlığı sorunlarını biliyordu. Birkaç kez intihar girişiminde bulundu. Ordu kesinlikle biliyordu" dedi.

Lindsey Roberts, Savunma Bakanlığı'na iki ayrı dava açtı.

Birinde ordu sağlık sorunlarını bilmesine karşın Andrew Roberts'ı 2012'te tekrar Afganistan'a göndermekle suçlanırken, diğerinde eşinin yaşadığı travma sonucu kendisinde oluşan yaralanmalar için tazminat talep ediliyor.