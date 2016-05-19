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Spor

Kocaman'dan Terim'e: Ligin ikinci yarısında 40 puan toplayan Konyaspor'dan Milli Takım'da bir tane futbolcu yok

"Milli Takım ve kulüp takımlarının birbirini yukarı çekmesi lazım. Umarım çok başarılı olurlar"

19 Mayıs 2016 04:27

Ligi şampiyon Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ederek noktalayan Konyaspor'da Teknik Direktör Aykut Kocaman aldıkları galibiyeti "Bugün Beşiktaş'ı yendik ve ikinci yarının en başarılı takımı olduk. İkinci yarıda 40 puan toplamayı başaran oyuncularımı tebrik ediyorum" sözleriyle değerlendiren Torku Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, A Milli Takım'ın EURO 2016 aday kadrosuna hiçbir oyuncusunun çağrılmaması gerekçesiyle Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'e serzenişte bulundu. Kocaman, “Torku Konyaspor ligin ikinci devresinde sadece 8 gol yiyerek 40 puan topladı ama Milli Takım kadrosunda bir tane futbolcusu yok.” dedi.

 

“Biz saygı duyuyoruz ama…”

 

Millilerin EURO 2016'daki şansıyla ilgili de yorum yapan Kocaman "Gruptan çıkma şansıyla dördüncü olma şansı arasında hiçbir fark yok. Bir fırsat bulursa finale de yükselebilir, kırılgan şekilde yakalanırsa gruptan da çıkamayabilir. Hiçbiri sürpriz olmaz. Milli Takım ve kulüp takımlarının birbirini yukarı çekmesi lazım. Umarım çok başarılı olurlar. Torku Konyaspor ligin ikinci devresinde sadece 8 gol yiyerek 40 puan topladı ama Milli Takım kadrosunda bir tane futbolcusu yok. Biz saygı duyuyoruz ama öbür taraftan da, öbür taraftan da..." ifadelerini kullandı.

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