-Kocaman: TFF kongresindeki kararı doğru karşılıyorum İSTANBUL (A.A) - 29.01.2012 - Fenerbahçe Futbol Takımı Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağanüstü Genel Kurulu'ndan çıkan sonuçla ilgili olarak, ''TFF kongresinde alınan kararı son derece doğru karşılıyorum'' dedi. Mersin İdmanyurdu maçından sonra soruları yanıtlayan Kocaman, TFF kongresindeki sonuçla ilgili soruya verdiği cevapta, ''Çıkan sonuç son derece doğru ve normal bir sonuç. Tersi olsa sonra ne olacaktı? En baştan beri kişisel düşüncem de bu. Biz ve adı geçen bütün kulüpler eğer suçlularsa, cezalarını çeksinler. Ama zorlama suçlamalar da olmaması lazım. Onun için son derece doğru karşılıyorum kongreden çıkan kararı'' şeklinde konuştu. -Moussa Sow'un transferi- Kocaman, Moussa Sow'un sözleşmesinde, Fenerbahçe'nin küme düşmesi halinde serbest kalacağı yönünde bir madde bulunduğuna yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Bu yöndeki soruya cevap veren Fenerbahçe Teknik Direktörü, şunları kaydetti: ''Bu söz konusu değil. Pek çok oyuncuda olduğu gibi ayrılma maddesi var. Artık bu seviyede bir kulüpte, böyle bir oyuncu alırken, oyuncu için de ayıptır. Böyle bir şey istenmez. Kulüp de bunu zaten kabul etmez. Böyle bir şey söz konusu dahi olamaz. Sow'un birkaç oyuncuda olduğu gibi ayrılma ücreti var.'' Sow'un uzun süredir aralarında görmek istedikleri bir futbolcu olduğunu anlatan Kocaman, ''Takıma faydalı olacak gibi görünüyor. Neticede insana yatırım yapılıyor. Uyum denen şey en önemli evrelerden bir tanesi. Umarım beklentileri karşılayacak uyumu, çabayı erken ve çabuk gösterir. Çünkü bir gerçek var ki, ihtiyacımız fazla'' şeklinde konuştu. Sow'un Beşiktaş'a karşı oynayıp oynamayacağı sorusu üzerine de Kocaman, ''Perşembe günü burada olması muhtemel. Uzun zamandır kampta. Kamptayken bu transfer gerçekleşti. Birtakım özel işleri de var. Perşembe günü burada olacak. Ancak çok teyit etmemekle beraber, hem milli takımdaki hem ülkesindeki sorunlardan dolayı umarım bir sorun çıkmaz. Her şey normal olursa, perşembe bizimle beraber olacak. Oynayıp oynamayacağını şimdiden söylemek biraz zorlama olacak'' ifadelerini kullandı. Transferin her takım için son saniyeye kadar devam ettiğini kaydeden Kocaman, ''Öyle bir niyetimiz var. Gerçekleşir mi bilmiyorum'' dedi. -Sezer Öztürk'ün durumu ciddi- Aykut Kocaman, Mersin İdmanyurdu maçında sakatlanan futbolculardan Sezer Öztürk'ün durumunun ciddi olduğu ifade etti. Sağ arka alt adalesindeki 3. derece yırtık nedeniyle uzun süre takımdan ayrı kalan Sezer Öztürk'ün, sakatlığının tedavisinin ardından çıktığı ilk maçta bu akşam aynı sakatlığın nüksettiğini bildiren Kocaman, ''Sezer'in tedavisi süre alabilir'' dedi. Kocaman, sol arka üst adalesinde zorlama nedeniyle geçen haftaki İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçı öncesi hafta içini tedavide geçiren Gökhan Gönül'ün, Mersin İdmanyurdu karşısındaki sakatlığıyla ilgili olarak, ''Şu anda ne söylersek yanlış olur. Sonuç olarak bir kas sakatlığı'' ifadelerini kullandı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Özer'in durumunun ise ciddi olmadığını bildirdi. -Maçın yorumu- Aykut Kocaman, Mersin İdmanyurdu mücadelesini ise özetle şöyle değerlendirdi: ''İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçı, Fenerbahçe'de 1,5 yıllık teknik direktörlük serüvenimdeki en sıkıntılı maçlardan bir tanesiydi. Böyle bir maçtan sonra, çıkış arayan bir takımla, Mersin İdmanyurdu ile oynarken takımın nasıl reaksiyon vereceğini çok merak ediyordum. Skor olarak ilk yarıda başarılı bir oyun ortaya koyduk. Futbolun genel doğrularıyla ilintili olarak hemen hemen her şeyi yaptık. 2 farkı yakaladık, farkı da açabilirdik. İkinci yarıda rakibin maça ortak olma arzusu ortaya çıktı. Sonraki bölüm rakibin eşitliği sağlama, bizim artırma çabamızla geçti. İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçından sonra gelen bu sonuç bizim için çok değerliydi. Samsunspor maçıyla bunu perçinleyip, Beşiktaş maçıyla bizim adımıza daha güçlü bir şekilde ligi başlatmak en büyük amacımız.''