Kocaman: Şu saatten sonra rakiplerin kaybetmesini beklemekten başka şansımız yok

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Akhisarspor yenilgisi sonrası, "Elimizde olan direksiyonu kaybettik. Şu saatten sonra rakiplerin kaybetmesini beklemekten başka şansımız yok" ifadelerini kullandı.

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe sahasında Akhisarspor'a 3-2 mağlup oldu ve üst üste 2. yenilgisini aldı.



Mücadelenin ardından Fenerbahçe teknik direktörü Aykut Kocaman, değerlendirmelerde bulundu.



İşte Kocaman'ın açıklamaları:



"Maç öncesi söylediğim istemediğim senaryoyu gördü. Maça giriş problemli olabilirdi, aynen de öyle oldu. Sezon boyunca sıkça rastladığımız maçlardan oldu. İlk iki top golle sonuçlandı. Ne söylesem boş şu andan itibaren. Kontrolü kaybettik.



Elimizde olan direksiyonu kaybettik, şu saatten sonra rakiplerim kaybetmesini beklemekten başka şansımız yok.



Oyuncuların zihninin daha açık olması gerekir. Bu oyuncular, tecrübeli oyuncular. Hafta arası kupa maçında olan, pek affedilebilir değildi.



'Pozisyon net bir penaltı. Pozisyonu gördüğünü de biliyorum. Baskı altında böyle bir karar vermem diye düşünüyor herhalde. Genç bir çocuk. İyi bir hakem olacağa benziyor.



Taraftarın sezon başından bu yana kırgınlıkları olduğunu biliyorum. Ama çabalarını inkar etmedim. Ben kendimize pay biçiyorum. Biz onların çabalarını görüp, iç sahada bu kadar puan kaybetmemeliydik. İnsanlar biraz soğuyor. Söyleyecek bir şey yok.



Sarı ve kırmızı kart cezaları bu sezonun özel bir sezon olduğunu gösteriyor. Anlaşılır ve affedilir bir durum değil. Tekrar tekrar izlediğinizde anlam veremiyorsunuz. Özellikle kaleci Volkan'ın yaptıklarını anlamlandırmak çok zor.



Fenerbahçe bu sezonki gibi bir sezonu kolay kolay yaşamayacak. Ben burada olsam da olmasam da, bu durum değişmez. Kalesine ilk gelen topun gol olduğu bir sezon yaşanmayacaktır. Maç çevirememe haliyle ilgili de ne söylemem gerektiğini bilmiyorum. Açıklaması yok."