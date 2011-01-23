-KOCAMAN SONUÇTAN MEMNUN ANTALYA (A.A) - 22.01.2011 - Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Antalyaspor gibi bir rakip karşısında, deplasmanda gol yemeden galibiyet almanın sevindirici olduğunu söyledi. Ligin ilk yarısının son maçlarında ve Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'nin kötü izler bıraktığını hatırlatan Aykut Kocaman, Antalya kampının takımda bambaşka bir hava yarattığını söyledi. Trabzonspor'un puan kaybetmesinin Antalyaspor maçını daha önemli hale getirdiğini kaydeden Kocaman, ''Antalyaspor çok iyi bir takım. Özdilek ve futbolcularını kutluyorum. Onlar iyi mücadele etti ama biz de iyi mücadele ettik. İhtiyaç duyduğumuz bir dakikada güzel bir gol attık. Antalyaspor gibi bir rakip karşısında deplasmanda gol yemeden galibiyet almak sevindirici'' dedi. Kocaman, skoru koruma kaygılarının olmadığını, değişikliklerdeki temel amaçlarının oyunu ileriye taşımak ve gol pozisyonu yaratmak olduğunu kaydetti. Trabzonspor maçı sonucunun takıma etkisine de değinen Kocaman, sporda moralin büyük etkisinin olduğunu ve Trabzonspor'un aldığı sonucun kendileri için avantaj olduğunu ifade etti. Kocaman, ''Trabzonspor maçı bizim için bu sezonki en önemli maç olacak'' dedi. Ligin ilk 5 haftalık bölümünün gelecekleri açısından belirleyici bir periyot olacağını aktaran Kocaman, antrenmanlarda futbolcuların umut vaat ettiğini dile getirerek, kritik bir evrede 3 puan almanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Kaleci Volkan ise aldıkları galibiyet ile hedeflerine emin adımlarla ilerlediklerini belirterek, ''Hafta başından bu yana çok iyi antrenmanlar yapan, iyi çalışan futbolcu arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Kazanmamız gereken maçı kazandık. Bir şeylere cevap vermemiz gerekiyordu'' dedi. Maçın hakemlerini de eleştiren Volkan, hakemlerin iyi maç yönetemediklerini savunarak, ''Verilmeyen bir penaltımız var. Bana verilen pozisyon da geri pas değildi. Fenerbahçe olarak bunlara alıştık'' diye konuştu. Fenerbahçeli Niang da hak ettikleri bir 3 puan aldıklarının altını çizerek, güçlü bir rakibe karşı iyi mücadele ettiklerini söyledi. Niang, zorlandıkları anlar olduğunu ve zaman zaman savunma yapmalarının da gerektiğini belirterek, kendisinin de savunmanın bir parçası olduğunu ve sol kanatta zorlanmadığını sözlerine ekledi.