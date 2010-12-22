-KOCAMAN: ŞENOL HOCANIN AÇIKLAMALARI BENİ ÇOK YARALADI İSTANBUL (A.A) - 21.12.2010 - Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş'in açıklamalarıyla ilgili "Şenol hocanın açıklamaları beni çok yaraladı" dedi. Kocaman, maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında, grupta ilk maçı da yitirdiklerini hatırlatarak, "Kötü bir oyun, kötü bir skor. Çok fazla söylenecek bir şey yok" dedi. İlk yarı ve ikinci yarının ilk 15 dakikasından sonra takımın durduğunu belirten Aykut Kocaman, şöyle devam etti: "İlk yarıda ilk 15 dakikadan sonra takım istop etti. Ondan sonra daha fazla Bucaspor oyununu seyretmek zorunda kaldık. İkinci golü yedikten sonra, bu skoru ikinci yarı bu takımın temizlemesi gerekiyordu. Bu inançla çıktık. İlk 15 dakika iyi bir periyottu. Baskımızı artıracağımız anda kalemize gelen top gol oldu. Geriye düşünce son 10-15 dakika uzun toplar, şuursuz bir baskının olduğu bir maç oldu. Kayıplardan ve kötü oyunlardan sonra yapılan çoğu iş son derece olumsuz olarak addedilir. Bu maçı seyrettikten sonra ne kadar, nerelerde hata yaptığımızı göreceğiz." -"ŞENOL HOCANIN AÇIKLAMALARI BENİ ÇOK YARALADI"- Aykut Kocaman, Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş'in açıklamalarıyla ilgili bir soru üzerine ise şunları söyledi: "Şenol hoca benim değer verdiğim ve sempati biriktirdiğim bir insandı. Ama bu kadar zaman boyunca bana bu kadar kin biriktirdiğini açıkçası düşünmemiştim. Şahsıma yönelik, çok aşağılayıcı dille yaptığı açıklamalar beni çok yaraladı. Ağır da olsa eleştiriler, çok fazla önem vermem genelde. O aşağılayıcı dil beni çok yaraladı. Bu nedenle ona yanıt vermek çok fazla istemiyorum. Söylediklerimin ne olduğunun farkındayım. Bunun içine Trabzonspor'u asla sokmamıştım. Hakemlerin standardının düzelmesi adına söylemiştim. Şenol hoca, başkanları ve Trabzonlular üzerine alınmasın. Biraz da rahatsız olduklarını gösteriyor, bu bir tarafıyla." -"BU MAÇ ÇOK DEĞERLİ BİLGİLER VERDİ"- Aykut Kocaman, Bucaspor maçının, geleceğe yönelik kadroyla ilgili çok değerli bilgiler verdiğini söyledi. Sivasspor maçında sonra Bucaspor maçını oynayıp, geleceğe yönelik kadroyla ilgili değerlendirme yapacağını söylediğini hatırlatan Kocaman, "Kadroyla ilgili düşünmek gerektiğini söylemiştim. Bu anlamda, bu maç da çok değerli bilgiler verdi. Hem Sivasspor hem Bucaspor maçını bir iki kez seyrettikten sonra, bu karşılaşmanın da taze bilgiler vereceğini düşünüyorum" dedi. Bir gazetecinin, "(Başaramazsam giderim) diyorsunuz. Bu yenilgi düşüncenizde bir değişiklik yaptı mı?" sorusu üzerine Kocaman, "Benim düşüncemde bir değişim olduğu zaman bunu açık bir şekilde söylerim" yanıtını verdi. Bu takımın şampiyon olacağına inandığını kaydeden Kocaman, şunları söyledi: "Taraftar da son anda güzel ve doğru şekilde 'Bu taraftar bunları hak etmiyor' diye düşüncesini açıkladı. Bu takımın sezonu şampiyonlukla bitirmesi gerekiyor, bitirecek de. Buna net bir şekilde inanıyorum. Bunun için yapmamız gereken her türlü çalışmayı yapacağız. A den Z'ye Fenerbahçe'yi temsil eden herkes iki ileri bir geri, üç ileri bir geri gibi giden bu durumu son derece normal hale getirecek bir çalışmayı yapacaklardır." Kocaman, maçın ikinci yarısında sakatlanan Dia'nın durumunun ciddi görünmediğini söyledi.