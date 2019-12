-KOCAMAN: ŞANSIMIZI TAŞIMAYA DEVAM EDİYORUZ İSTANBUL (A.A) - 01.05.2011 - Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, İstanbul Büyükşehir Belediyespor karşısında mutlak 3 puan almaları gereken bir maçta kazandıklarını belirterek, ''Son 3 haftaya bütün şansımızı, bütün benliğimizle taşımaya devam ediyoruz'' dedi. Kocaman maçtan sonra düzenlenen basın toplantısına, ''1 Mayıs işçilerin ve çalışanların bayramı kutlu olsun'' sözleriyle başlayıp, karşılaşmayı şöyle değerlendirdi: ''Hem bizim hem rakibimiz için hedefe giden yolda akla başka sonuç gelmiyor. Bu tip maçlarda ihtiyacı olan takım golü bulmak için çaba gösterir. Farkı artırmak için biraz daha çaba gösterir. Elde ederse ne ala, edemediği takdirde koruma duygusu ön plana çıkar. Bugün aynen böyle oldu. Erken bir golle oyuna başladık. Farkı artırmak istedik. Bunu yapamadığımız anlardan itibaren, dönem itibarıyla ülkenin formda olan takımlarından birisine karşı bu kez maç biraz açılmaya başladı. Özellikle 25. dakikalardan itibaren İstanbul Büyükşehir Belediyespor da maça ortak olmaya başladı. Sonuç itibarıyla mutlak ve mutlak kazanmak ihtiyacında olduğumuz maçı kazandık. Son 3 haftaya bütün şansımızı, bütün benliğimizle taşımaya devam ediyoruz.'' Kocaman, ''Maçların saha dışında bitirildiği söyleniyor. Trabzon'da bununla ilgili pankart açıldı. Boşuna emek harcıyoruz diye aklınızdan geçiyor mu'' şeklindeki soruya, ''Girmeyeceğim bu konuya. Girmek de istemiyorum. Trabzonspor da kazandı. Biz de kazandık. Kazana kazana gidiyoruz'' yanıtını erdi. Aykut Kocaman, Barcelona'nın bir yetkilisinin maçı izlemesiyle ilgili düşünceleri sorulduğunda da ''Hiçbir bilgim yok. Gazetelerden takip ettim. Çok fazla ilgilendiğim bir konu da değil'' dedi. ''Bu futbolcular (Gökhan Gönül ve Andre Santos) Barcelona'da oynarlar mı'' sorusuna da Kocaman, ''Oyuncular için böyle bir yorum yaparsak yanlış anlaşılır. Bu futbolcular için sportif direktör olarak başladığım günkü gibi aynı şeyleri düşünüyorum. Fenerbahçe formasını taşıyan herkes en değerli oyuncudur'' diye yanıt verdi. Kocaman, Lig TV'ye yaptığı açıklamada ise şampiyonluk yarışında Trabzonspor'un önünde bulunduklarını belirterek, ''3 maç kaldı. Avantajımızı sonuna kadar korumaya çalışacağız. Altını çiziyorum, yapabildiğimiz kadarıyla, çünkü başka etkenler de olabiliyor, bugünkü gücümüzü sonuna kadar sahaya yansıtacağız. Bunun sinyallerini veriyoruz. Sonucu 3 hafta sonra hep beraber göreceğiz'' ifadelerini kullandı. -STOCH: AMACIMIZ KALAN 3 MAÇI DA KAZANMAK- Fenerbahçeli futbolcu Stoch, maçının ardından düzenlenen basın toplantısında karşılaşmayı değerlendiren sarı-lacivertli futbolcu, ''Bu tip maçlarda özellikle skor avantajını başta elde etmek önemlidir. Maçın başında bulduğumuz golle geri kalan dakikalarda kendimizi daha rahat hissettik. İkinci golü bulmak da önemliydi, bu golü bulduktan sonra maç daha rahat gelişti. Amacımız 3 maçı da kazanıp daha sonra kutlamaları yapmak. Ama şu an konuşmak için erken'' diye konuştu. Bu arada, maçın ilk yarısında saha kenarına gelerek teknik heyete nefes almakta zorluk çektiğini bildiren Stoch'un tansiyonu ölçüldü. Sarı-lacivertli futbolcu, herhangi bir sağlık sorunu yaşamadığı anlaşılınca maça devam etti. -AVCI: KALECİMİZ TOPU STOCH'UN ÖNÜNE YUMRUKLAYINCA, GOL YEDİK- İstanbul Büyükşehir Belediyespor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında, Fenerbahçe'nin baskılı oynayacağını bildiklerini belirterek, ''Kalecimiz tutması gereken topu Stoch'un önünü yumruklayınca, bu oyuncunun vuruşu gol oldu. Ancak belki ilk yarı 1-0 bitse ikinci yarı farklı olabilirdi'' dedi. İkinci yarı gol pozisyonları bulduklarını anlatan Avcı, şöyle konuştu: ''Daha çabuk oynayıp, daha fazla gol pozisyonu üretebilirdik. Fenerbahçe bugün belki stresli, gergindi. Oyunun temposunu artırabilirdik. Ancak Beşiktaş ile yapacağımız Türkiye Kupası finali öncesi sakatlık olmadan, kırmızı kart görmeden bu maçtan çıkmamız önemliydi. Kupa finaline en iyi şekilde hazır gitmemiz lazım. Fenerbahçe ve Trabzonspor'a başarılar diliyorum.'' Abdullah Avcı, tek hedefleri kupa olduğu için ligde motivasyon eksikliği olup olmadığı şeklinde bir soru üzerine, ''Bugün dengeli bir oyun vardı. Her iki takım adına oyunun temposu düşüktü. 26 oyuncumuz var. Bunları değişik değişik kullanıyoruz. Beşiktaş maçı öncesi bu akşam ideale yakın bir kadroyla çıktık. Ana hedefimiz kupa. Türkiye'nin en önemli kulüplerinden biriyle kupa finali oynayacağız. Ligdeki 4. senesinde bir takımın kupa finali oynaması önemli'' ifadelerini kullandı. -CAN: ALNIMIZIN AKIYLA MÜCADELE ETTİK- İstanbul Büyükşehir Belediyesporlu futbolcu Can Arat, basın toplantısında, karşılaşmanın başında Fenerbahçe'nin golü bulduğunu belirterek, ''Golü erken bulmasalardı, onlar için sıkıntı olabilirdi. Alnımızın akıyla mücadele ettik'' dedi. Maçın 2. yarısında Ekrem'in girdiği pozisyonda golü atamadıklarını vurgulayan Can, ''O gol olsaydı, rakibimiz için ondan sonra sıkıntı olurdu. Bu maçtan sakat ve cezalı olmadan ayrıldığımız için sevinçliyiz. Fenerbahçe'ye şampiyonluk yolunda başarılar diliyoruz'' diye konuştu. Ekrem Ekşioğlu ise erken yedikleri golün konsantrasyonlarını bozduğunu belirterek, ''Maçın belli bölümlerinde topa sahip olduğumuzda final vuruşlarına kadar iyi işler yaptık. Final vuruşlarını iyi yapıp, bir gol bulsak farklı olabilirdi. Kafamızda kupa finali de var. Artık bu maç geride kaldı'' değerlendirmesini yaptı.