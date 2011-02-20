Kocaman: Maçın iki kırılma anı oldu

T24 - Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, derbi maçta Beşiktaş karşısında aldıkları galibiyetin şampiyonluk yarışında umutlarını artırdığını söyledi.



Maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında karşılaşmayı değerlendiren ve soruları yanıtlayan Kocaman, Dinamo Kiev karşısında aldığı mağlubiyetin ardından Beşiktaş için kurtuluş maçı olarak görünen derbiye bu duyguların damgasını vurduğunu ifade etti.



Son haftalarda olduğu gibi yüksek bir tempoyla maça başladıklarını anlatan Kocaman, karşılaşmayı şöyle değerlendirdi:



“Arka arkaya ciddi pozisyonlar yakalayıp öne geçtik. Hakemin özellikle Beşiktaş adına eksik bırakabileceği, Ekrem için söylüyorum, anlar vardı. Biz öne geçtikten sonra farkı artırma şansını yakalayamadık. Aynı Ekrem ilk yarının sonlarında çok kontratak yediğimiz bir anda yine kontrataktan skoru eşitledi. Eşitlikten sonra ikinci yarı tekrar aynı tempoyla başlamayı istiyorduk ama tam tersi oldu. Beşiktaş yüksek tempoyla başlayıp öne geçti. Kabus gibiydi bizim için. Bizim adımıza dönüm noktası, Almeida'nın pozisyonunda Volkan'ın kurtardığı toptu. Penaltı ve kırmızı kart ve sonra tamamen bizim kontrolümüzde geçen bir maç oldu. Çok zor geçen bir maçı, sonu itibariyle çok kolay şekilde kazandık. Böyle bir maçtan, çok güçlü bir rakipten 3 puanla dönmek şampiyonluk yolundaki umutlarımızı, düşüncelerimizi artırdı.”



Kocaman, hafta içinde sakatlık problemleri yaşayan Dia, Mehmet Topuz, Emre ve Gökhan'ı oynayabileceklerini ifade etmeleri üzerine görev verdiğini bildirdi.



Maçta 3 gol atan Alex ile ilgili bir soru üzerine Aykut Kocaman, “Yapacağım en önemli şey onu kutlamak. Gol ya da gol pası çok önemli tabii ama esas önemli olan takıma ne kadar ruhunuzu verdiğinizdir. Alex de bu konuda şikayet edeceğim bir konumda değil. Bütün oyuncularım için aynı düşüncelere sahibim” diye konuştu.



Kocaman, “Sizi ne zaman gülerken göreceğiz” şeklindeki soruya verdiği yanıtta ise bu tip soruları ve yorumları saçma bulduğunu ifade ederek, “Bu sorulara nasıl yanıt verilir bilemiyorum. Maçlar devam ediyor. Sezonun sonunu bir şekilde görmek ve o an mutluluk yaşamak önemli. Açıkçası sadece bu tip sorular değil, bu tip yorumlar da biraz saçmalık. Çünkü gülüp gülmemeyle bunun alakası olduğunu tahmin etmiyorum. İş yapıyoruz. Herkes kendi tarzına göre yapıyor. Benim tarzım da böyle” dedi







