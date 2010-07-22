-KOCAMAN: KAZANMA İSTEĞİMİZ BENİ SEVİNDİRDİ MÖNCHENGLADBACH (A.A) - 21.07.2010 - Spor Toto Dostluk Kupası'nda Galatasaray'ı 1-0 yenen Fenerbahçe'de, Teknik Direktör Aykut Kocaman, takımın kazanma isteğinin ve hırsının kendisini sevindirdiğini söyledi. Karşılaşma sonrasındaki basın toplantısında konuşan Kocaman, takımının FC Köln maçı sonrası ihtiyacı olan kişiliği, Galatasaray maçından sonra tekrar kazandığını belirtti. Aykut Kocaman, takımın son durumunun gözlemlenmesi açısından önemli bir maç olduğunu bildirerek, şöyle konuştu: ''Son durumumuzu gözlemleyeceğimiz bir karşılaşmaydı. Maç düşündüğümüz gibi olmadı. Bu tür maçlarda sonucun son derece önemli olduğunu biliyorum. Galatasaray maçı bir nevi bizim için test maçıydı. Hakemin henüz 14. dakikada 3 veya 4 sarı kart ve bir kırmızı kart göstermesine şaşırdım. Özel bir maçta bu kadar kartı anlayamadım. Tabii kırmızı karttan sonra oyunun dengesi değişti. Bırakın eksik oynamayı, bazı oyuncular eksik koşunca bile oyunun kontrolünü kaybedebiliyorsunuz. Bu yüzden bizim için sıkıntılı bir maç oldu. İlk yarı eksik olmamıza rağmen iyi oynadık. Öne geçmeyi de başardık. İkinci yarıda, Galatasaray daha iyiydi. Biz oyunu koruma yönüne gittik. Kazanma isteğimiz ve hırsımız beni sevindirdi. Köln maçından sonra yeniden keşiliğimizi bulmamız beni çok sevindirdi.'' -TRANSFER KONUSU- Transferlerle ilgili bir soruyu da cevaplayan Kocaman, ''1 Eylül gününe kadar sadece bize has değil, bütün takımlar için geçerli. Gelenler olacak. Ancak takımdan ayrılanlar da olacak. Bugünkü takım, sezon başından itibaren çalışan takım. 13-14 kişilik bir grubumuz vardı. Hem milli takım oyuncularımızın olması, hem de sakat oyuncular yüzünden eksik kadro ile lige hazırlandık'' dedi. Karşılaşmanın ikinci yarısında skoru koruma isteğinin daha ön planda olduğunu ifade eden sarı-lacivertli teknik adam, şunları kaydetti: ''Dia ile ilgili olarak, bütün dünyada üst seviyede oynanan maçlarda topla süratli olunması gerekiyor. Bunlar kağıt üstündeği değerleri. Takıma uyum sağlarsa bize memnuniyet verecek. Stoch çok iyi bir altyapı eğitimi almış. Bir takım oyuncusunun ne yapması gerektiğini en güzel şekilde ortaya koyuyor. Dia'dan da bunların aynısını bekleyeceğim.'' -YENİ TRANSFER DIA GALATASARAY MAÇINI İZLEDİ- Fenerbahçe'nin yeni transferi Issiar Dia, Galatasaray ile oynanan Spor Toto Dostluk Kupası maçını izledi. Dia, Borussia Park Stadı'nda oynanan karşılaşmayı tribünden izleyerek, yeni takımını yakından tanıma olanağı buldu. -GALATARASAY CEPHESİ- Galatasaray Teknik Direktörü Frank Rijkaard ise takım olarak henüz hazır olmadıklarını söyledi. ''Şu anda tabii ki hazır değiliz'' diyen Hollandalı teknik adam, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Fenerbahçe'den bir hafta geç başladık. Buna rağmen çalışmalarımız gayet iyi gidiyor. Gelecek oyuncularımız da var. Bizim için önemli olan, gelecek maçlara en iyi şekilde hazırlanmaktır. İlk yarı isteğimiz şekilde oynayamadık. İkinci yarı ise iyi oynadık. Orta sahada eksik oyuncular yüzünden istediğimiz şekilde top yapamadık. Kulübümüz şu anda transfer çalışmalarına devam ediyor.'' Fenerbahçe maçının çok zor bir maç olmasına rağmen hakemin çok iyi bir yönetim gösterdiğini vurgulayan Rijkaard, şöyle konuştu: ''Özel maç olsa da rakibimizi yenmek istiyorduk. Çok pozisyonumuz vardı, ancak gol atamadık. Bu maçı şu anda hazırlık maçı olarak görüyoruz. Bizim için önemli olan resmi maçlar. Geçen yıl üçüncü olmamıza rağmen yönetimle aramızda güven sorunu yok. Ben burada çalışmaktan çok mutluyum. Bu sezon başarılara imza atmak için basamak basamak çıkıyoruz.''