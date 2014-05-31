Kocaman: Hırvatistan ve Meksika A Grubu'nda ikincilik için yarışacak

Teknik Direktör Aykut Kocaman, Dünya Kupası’nda A Grubu’nda mücadele edecek takımları inceledi. Kocaman, “5 kez şampiyonluk yaşayan Brezilya gruptan çıkma konusunda sorun yaşamaz. Hırvatistan’dan farklı bir futbol bekliyorum. Grubun kaderini onlar çizer. Meksika ve Kamerun sürpriz yapabilecek ekipler arasında” dedi.

Aykut Kocaman, Star gazetesi için Dünya Kupası’nda A Grubu’nda mücadele edecek Brezilya, Hırvatistan, Meksika ve Kamerun’u masaya yatırdı.

Kocaman’ın “Sambacılar, en büyük kupada 6’ncı kez mutlu sona ulaşmak istiyor” başlığıyla yayımlanan (31 Mayıs 2014) görüşleri şöyle:

Sambacılar, en büyük kupada 6’ncı kez mutlu sona ulaşmak istiyor

Brezilya A Grubu’nda favori olarak gözüküyor. Ev sahibi ülkelerin genellikle saha, seyirci ve hakem faktörü de yanlarında olacaktır. Sambacılar’ın savunma hattında Marcelo, Tiago Silva, David Luiz, Dante gibi Avrupa’nın en büyük takımlarından oynayan oyuncuların olması çok önemli. Özellikle R.Madrid’le Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kazanan Marcelo’nun hücuma da katkı vereceğini düşünüyorum. Orta sahada Willian’a dikkat çekmek isterim. Forvet hattına gelince Hulk, Neymar, Fred ağırlıklı olacaktır. Neymar patlama yapabilir.

Hırvatistan'dan farklı bir futbol bekliyorum. Grubun etkili takımı olacaktır. Hırvat futbolunda ilerleme her geçen gün kendini göstermekte. Hırvatistan’da Modric, Rakitic, Madzukic gibi isimlerin varlığı önemli katkılar yapacaktır.

Meksika ve Kamerun sürpriz yapabilirler. Meksika’da Guardado, Hernandez ve eski G.Saraylı Dos Santos öne çıkabilir.

Kamurun’da Konyaspor’dan kaleci Itandje, Fethiye’den kaleci Ndjock, Galatasaray’dan Dany ile Chedjou, Antaya’dan Enoh, Fenerbahçe’den Webo da var. Ancak Kamerun’un işi kolay değil.

2014 Dünya Kupası’nda ev sahibi sıfatıyla Brezilya'nın favori olduğun düşünmekle birlikte Almanya, İspanya ve Belçika'nın dünya kupasında önemli başarılar elde edeceğini belirtmek isterim. Ancak her şeye rağmen Brezilya’nın kupayı almaya daha yakın olduğu ortada.

Sambacılar 1950’yi unutmadı

Brezilya, 1950’den sonra kupaya ikinci kez ev sahipliği yapıyor. Piyasa değeri 457.5 milyon euro olan Sambacılar’ın kadrosu yıldızlarla dolu. Özellikle Barcelona’ya rekor ücretle transfer olan 60 milyon euroluk Neymar’dan beklentiler çok fazla. Dünya Kupası’nı 1958, 1962, 1970, 1994 ve 2002’de tam 5 kez kazanan Brezilya’nın en büyük korkusu ev sahipliği yaptıkları 1950 Dünya Kupası finalinde yaşadıkları Uruguay şokunu tekrar yaşamak.

Hırvatlar kupada sürpriz yapabilir

Hırvatistan Dünya Kupası’na 3’üncü kez katılacak. 1998’de elde ettikleri 3’üncülükle dikkat çektiler. 2002’de gruptan çıkamadı. 2006 ve 2010’a gidemediler. 2014’e Play-Off’ta İzlanda’yı saf dışı bıraktılar. 212.2 milyon euroluk Hırvatların en büyük yıldızları R.Madrid’te forma giyen 40 milyon euroluk Modric.

Meksika çeyrek finali zorlayabilir

Meksika Kuzey Amerika Karayip Elemeleri’nden 6 maçta 6 galibiyetle kupaya katılıyor. Piyasa değeri 96.1 milyon euro olan Meksika’nın en büyük yıldızı M.United’lı 16 milyon euroluk Hernandez. 1970 ve 86 dünya kupalarında çeyrek final oynayan Meksika son 5 kupada son 16’ya kalma başarısı gösterdi.

Kamerun gruptan çıkmaya çalışacak

Kamerun Dünya Kupası Afrika Elemeleri’nde 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi alarak kupa vizesi aldı. Piyasa değeri 129 milyon euro olan ülkenin en pahalı yıldızı Alex Song. Eto’nun varlığı da unutulmamalı. Kamerun 6 kez katıldığı kupada en büyük başarısını 1990’da çeyrek final oynayarak elde etti.