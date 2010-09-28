-KOCAMAN: HABERLER BENİ ETKİLEMİYOR İSTANBUL (A.A) - 27.09.2010 - Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, medyadaki yabancı hocanın takımın başına getirileceği yönündeki haberlerle ilgili, ''Beni hemen hemen hiç etkilemiyor. İyi iş yaparsak 'aferin' derler, iyi iş yapamazsak da zaten 'Allahaısmarladık' demesini bilirim ben, merak etmeyin'' karşılığını verdi. Kocaman, Kasımpaşa maçından sonra düzenlenen basın toplantısında, maçta ilk yarıda takımı adına çok olumlu şeylerin konuşulacağı bir dönem olmadığını anlatarak, karşılaşmayı şöyle değerlendirdi: ''Maçın sonunda 6-2'lik skor son derece güzel, sevinç ve mutluluk verici. Ancak ilk yarı için söylenecek bir kaç cümle; seyredenler için mutlaka güzeldir, ama diğer taraftan ilk yarı bizim adımıza çok olumlu şeylerin konuşulacağı bir dönem olarak geçmedi. Hemen başında golü yedik. Arka arkaya bulduğumuz goller maça tutunmamızı sağladı. 3-1 öne geçmemize rağmen hızlı bir süreçte, oyunu tutamadık ve arkasından bütün devreye damgasını vuran bir durumla 3-2 oldu maç. Tekrar Kasımpaşa mücadelenin içine geldi. İlk yarıdaki oyunda savunma zaaflarımızın görünmesi bizim adımıza her şeyin güzel olduğu bir gecede sıkıntılı bir durumdu. İkinci yarı nispeten bu zaafları gidererek sahaya çıktık. İkinci yarıyı gol yemeden bitirmek güzel ve önemliydi. Böyle bir dönemde çok farklı bir skorla kazanmak, şahsım ve Fenerbahçe camiasına mutluluk verici.'' Stoch'u ilk 11'e almamasının birinci nedeninin yabancı kontenjanı olduğunu ifade eden Kocaman, ''Bazen tercihleri bu taraftan kullanıyoruz, yarın da başka taraftan kullanabiliriz'' şeklinde konuştu. Dia ile Stoch'un birlikte oynamasını taraftarın da istediği vurgulanarak yöneltilen soruya Kocaman, ''Öncelikli olarak taraftarın beklentisi takımın kazanmasıdır. Taraftar 'şu futbolcuyla kazanalım' istemez. Önemli olan formadır, hangi oyuncu oynarsa kazanmasıdır. İkisi de değerli oyuncular. Fenerbahçe'ye uzun yıllar fayda sağlayacak gibi görünüyorlar. İlerleyen zamanlarda mutlaka oynayacaklardır'' yanıtını verdi. -''FENERBAHÇE TAKIMI İLGİNÇ BİR TAKIM''- Bir soru üzerine, ''Fenerbahçe takımı ilginç bir takım'' diyerek geçen sezonu hatırlatan Kocaman, şöyle konuştu: ''Fenerbahçe takımı ilginç bir takım. Geçen sezonu hatırlayabilirsek... İlk 8 maçlık periyot ve son 10 maçlık periyot, 18 maç. Kazandığımız maç sayısı 16, beraberlik 2, yediğimiz gol sayısı sadece 4. Bu 18 maçın dışında kalan 14 maç var. Bu periyotta 5 galibiyet, 6 mağlubiyet, 3 beraberlik. 25 gol atmış, 24 gol yemiş. Biraz daha büyük takımların tahmin edilebilir olması gerekiyor. Bu sezon da hazırlık maçalarıyla beraber 14 maç oynadık, 5 galibiyet, 6 mağlubiyet, 3 de beraberlik var. Bu sorunları biraz daha bertaraf etmek, üzerine çıkmak, görünen o ki biraz daha zaman alacak. Maalesef bunu söylemek zorundayım. Fenerbahçe bütün unsurlarıyla artık bu zaaflarını avantaja çevirebilecek güce ve kudrete sahip bir takımdır.'' Takımının düşündüğü futbola henüz yakın olmadığını kaydeden Fenerbahçe Teknik Direktörü Kocaman, medyadaki yabancı hocanın takımın başına getirileceği yönündeki haberlerle ilgili soruya, ''Beni hemen hemen hiç etkilemiyor. Çünkü okumuyorum genelde. Çok fazla şeyimi bozmuyor. Ben iş odaklı birisiyim. İşimize bakıyoruz. İyi iş yaparsak 'aferin' derler, iyi iş yapamazsak da zaten 'Allahaısmarladık' demesini bilirim ben, merak etmeyin'' karşılığını verdi.