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Spor

Kocaman: Gol yememek istiyorduk

04 Mart 2009 02:00


Ankaraspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman ise ikinci maça avantajlı çıkmanın planlarını yaptıklarını dile getirerek, ''Sahamızda gol yememek istiyorduk. Umutlarımızı taze tutacaktı. İkinci yarı bu anlamda önemliydi. İlk yarı Beşiktaş oyunun hakimiydi. Savunmayı abarttık. Bir türlü o telaşımızı atamadık. İlginç bir golle oyuna beraberlik geldi. İkinci yarı 2 gol yedik. Topa sahip olan ve istekli olan bizdik, ama bunları değerlendiremedik. Moral ve form olarak yukarıdalar. Olağanüstü güzel bir golle geriye düştük'' şeklinde konuştu.

Ankaragücü ile birleşme çalışmalarının futbolcuları etkilediğini anlatan Kocaman, ''Hafta içinde futbolcularla toplantı yapıldı ve durum anlatıldı. Bugünkü maçın ikinci yarısına bakıldığında eski halimizden esintiler vardı, ama sadece esinti olarak kaldı. Arıza başladığı zaman onarmak kolay olmuyor. Değişken faktörler var. 22 nisandaki ikinci maça kadar biraz daha iyi duruma gelebilmek için uğraşacağız. Ben deneyimli olmama ve pek çok şeyi bilmeme rağmen ben de etkileniyorum'' diyerek sözlerini tamamladı.

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