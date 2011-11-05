-Kocaman: ''Gol pozisyonumuzun bile olmadığı bir maçtı" SİVAS (A.A) - 04.11.2011 - Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, son zamanlarda seviyelerinin bu kadar altında oldukları bir maç fazla hatırlamadığını söyledi. Kocaman, maçın ardından yaptığı açıklamada, 4 gün önce 5. dakikada 10 kişi kalıp, bu 10 kişi kalmayı hiç hissettirmeden oynayan bir takım görüntüsü sergilediklerini, rakibe kendi oyunlarını ve kendi şartlarını dikte ettirmeyi başardıklarını, bugün ise bunun tam tersi olduğunu belirtti. Sivasspor'un kendi oyununu kabul ettirdiğini ifade eden Kocaman, şunları kaydetti: '''Uzun zamandır başarılı olduğumuz ya da başarısız olduğumuz maçlar oynadık. Sonuçlar zaman zaman lehimize oldu, zaman zaman da istemediğimiz şekilde aleyhimize oldu. Maçlar içinde bu tip kırılmalar oldu. İyi anlar, kötü anlar, ancak bugünkü maçın tamamı için, son zamanlarda seviyemizin bu kadar altında olduğumuz bir maç çok fazla hatırlamıyorum. Dolayısıyla bu maçı bu arada uzun uzun seyredip, tekrar tekrar seyredip değerlendirmekte fayda var. Çünkü gerçekten seviyemizin çok altında olduğumuz bir maçtı. Son 10 dakikalık periyota kadar hemen hemen gol pozisyonumuzun bile olmadığı bir maçtı. Fenerbahçe için çok kolay görülen bir durum değil.'' Sivasspor'u kutlayan Kocaman, Sivassporla başlayan Sivassporla biten 27 maçlık seriyle ilgili görüşlerinin sorulması üzerine, bununla ilgili çok fazla söyleyecek bir şeyin olmadığını söyleyerek, "Bu serilerden ziyade bizim temel amacımız maçları kazanacak motivasyonu sağlamak. Ondan sonra bu motivasyonla beraber maçtaki aksiyonları yerine getirebilmek, ki bizi bunlar bu boyutlara getirdi'' diye konuştu. Yeni Malatyaspor maçından sonraki artılarının neler, şimdiki eksilerinin neler olduğu konusunda futbolcularıyla milli takımlardan dönmelerinin ardından görüşeceğini ifade eden Kocaman, kendilerini şampiyonluğa götüren etkenlerin başında yüksek mücadele azmi ve yüksek kalite ortaya koymaları olduğunu söyledi. Kocaman, açıkçası bugün bunların çok uzağında olduklarını belirterek, ''Rakibimizi kutlamaktan başka söyleyecek çok fazla bir şey yok'' dedi. Rakibin dirençli oyununa karşı bu direnci koyamadıklarını ifade eden Kocaman, bir basın mensubunun, kaleci Volkan'ın ''Yenilirsek bizi dağıtırlar, dağıtmaya çalışırlar'' şeklinde açıklama yaptığını belirterek, ''Öyle bir süreç yaşanır mı?'' sorusu üzerine, ''Böyle bir süreç genel olarak futbolun dışındaki durumu soruyorsunuz. Futbolun dışında zaten böyle bir süreç var yani. Sistematik biçimde çok net bir şekilde gözüküyor. Çeşitli vesilelerle hem takım içindeki durumlar, çok fazlasıyla olmayan durumlar oluyormuş gibi, var olanlar da abartılarak sunuluyor'' ifadelerini kullandı. ''İddianamede Fenerbahçe'nin ceza alacağı söylemi sizi ve takımı nasıl etkiledi?'' yönündeki bir soru üzerine Kocaman, ''Mağlup olduğumuz bu maçtan sonra değil, diğer maçlardan sonra da zaman zaman çeşitli vesilelerle gazeteci arkadaşlarımızla sohbetlerimizde dile getirdiğimiz şeylerdi. Bunun insan olan insanı etkilememe şansı yok tabi, çok doğaldır. Bunun da 'çok olumlu etkiliyor, şahane oluyor' falan diyecek halimiz de yok ama bugünkü maç bu düşüncelerin paralelinde bir şey değildi yani. Bunun ikisini birbirinden ayıralım. Bu söylediklerim de bugünkü maça bağlanmasın lütfen. Böyle bir şeyi söylemiyorum. Ama genel olarak etkilenmediğimizi söylemek eşyanın tabiatına aykırı. Yani herkes etten, sinirden yapılmış, canlı varlık. Canlı varlıklarız, etkilenmediğimizi söylemek mümkün değil'' dedi.