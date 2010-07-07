T24 LogoT24 Logo
Spor

KOCAMAN, GÖKHAN GÖNÜL'E SAKATLIĞINI SORDU İSTANBUL (A.A)

07 Temmuz 2010 16:05

-KOCAMAN, GÖKHAN GÖNÜL'E SAKATLIĞINI SORDU İSTANBUL (A.A) - 07.07.2010 - Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde, Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmana pas çalışmaları ile başlayan sarı-lacivertliler, şut çalışmasının ardından topla bire bir ve ikiye iki savunma ile hücum varyasyonları gerçekleştirdi. Futbolcular, antrenmanın son bölümünde ise yarı sahada çift kale maç oynadı. Teknik direktör Aykut Kocaman, çalışma sırasında zaman zaman futbolcularına yapmalarını istediği hareketleri anlatırken, antrenman öncesinde de Gökhan Gönül ile saha içinde kısa bir görüşme yapıp sakatlığıyla ilgili bilgi aldı. Sakatlıkları süren Gökhan Gönül, Andre Santos, Özer ve Güiza takımdan ayrı koşu yaparken, Mehmet Topuz ise üst sahada özel bir çalışmaya tabi tutuldu. Sakat olan Uğur, izinli olan Alex ile Uruguay Milli Takımı'nda bulunan Lugano çalışmaya katılmadı. Sarı-lacivertliler, akşam basına kapalı yapacakları antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Kavala/Gezi davasında şok: Mahkeme, Ali İsmail Korkmaz cinayetinde suçlu bulunan...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24