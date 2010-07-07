-KOCAMAN, GÖKHAN GÖNÜL'E SAKATLIĞINI SORDU İSTANBUL (A.A) - 07.07.2010 - Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde, Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmana pas çalışmaları ile başlayan sarı-lacivertliler, şut çalışmasının ardından topla bire bir ve ikiye iki savunma ile hücum varyasyonları gerçekleştirdi. Futbolcular, antrenmanın son bölümünde ise yarı sahada çift kale maç oynadı. Teknik direktör Aykut Kocaman, çalışma sırasında zaman zaman futbolcularına yapmalarını istediği hareketleri anlatırken, antrenman öncesinde de Gökhan Gönül ile saha içinde kısa bir görüşme yapıp sakatlığıyla ilgili bilgi aldı. Sakatlıkları süren Gökhan Gönül, Andre Santos, Özer ve Güiza takımdan ayrı koşu yaparken, Mehmet Topuz ise üst sahada özel bir çalışmaya tabi tutuldu. Sakat olan Uğur, izinli olan Alex ile Uruguay Milli Takımı'nda bulunan Lugano çalışmaya katılmadı. Sarı-lacivertliler, akşam basına kapalı yapacakları antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.