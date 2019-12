-KOCAMAN: FİLMİN NASIL BİTTİĞİ ÖNEMLİ İSTANBUL (A.A) - 16.08.2010 - Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Medical Park Antalyaspor karşısında aldıkları 4-0'lık galibiyetin, başlangıç için güzel bir skor olduğunu ifade ederek, ''Ancak filmin nasıl başladığı değil nasıl bittiği önemli. Umarım filmin sonu bizim adımıza güzel olur'' dedi. Kocaman maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında, ligin ilk maçında aldıkları 4-0'lık skoru ''Başlangıç adına son derece başarılı güzel bir skor oldu. Ancak filmin nasıl başladığı önemli değil, nasıl bittiği önemli. Umarım filmin sonu bizim adımıza güzel olur'' şeklinde değerlendirdi. Kocaman, Semih'in bugünkü performansı hatırlatılarak bundan sonra oyuncu tercihlerini nasıl yapacağı yönündeki bir soruya, ''Süreklilik yakalayabilecek oyuncuları tercih edebilmek en önemli ölçüt olacak'' yanıtını verdi. Yapılacak transferlerle ilgili bir soruyu Aykut Kocaman, ''Transfer sezonu bitene kadar her şey açıktır. Fenerbahçe, eksik görürse, hem eksiğini tamamlama, hem de gelecekte yaşayacağı sorunlar nedeniyle transfer yapabilir'' ifadesini kullandı. -STOCH: 4 FANTASTİK GOLLE KAZANDIK- Slovak futbolcu Miroslav Stoch ise, nefes almayı, koşmayı zorlaştırıcı hava koşullarının üstesinden gelmeyi bildiklerini belirterek, ''Maçta oyunun kontrol başından sonuna kadar bizdeydi. Bu güzel oyunu da 4 güzel ve fantastik golle kazandık'' dedi. İlk maçların her zaman önemli olduğunu vurgulayan Stoch, ''Lige iyi bir adım attık. Bunların üzerine koyarak ligdeki diğer maçlara çıkmak istiyoruz'' diye konuştu. Maçın seyircisiz olmasıyla ilgili bir soru üzerine Slovak futbolcu, ilk defa seyircisiz bir maça çıktığını ifade ederek, ''Her zaman seyircilerin önünde oynamak isterim. Futbol seyirciyle daha güzel oluyor. Bugün onu kafaya takmadık, iyi futbol oynamaya konsantre olduk'' şeklinde konuştu.