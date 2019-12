-KOCAMAN: DÜNKÜ MAÇIN AFFEDİLİR TARAFI YOK ANTALYA (A.A) - 14.01.2011 - Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, ''Lig kupasını 9 puanlık farka rağmen kazanmak için olağanüstü bir efor sarf etmek zorunda olduğumuzun bilincindeyiz'' dedi. Kocaman, Antalya kampının ilk gününde düzenlediği basın toplantısında, Ziraat Türkiye Kupası'nda yenildikleri Yeni Malatyaspor maçıyla ilgili olarak da görüşlerini açıkladı. Kocaman, ''Dünkü maçın bizim açımızdan tarif edilir ve affedilir bir tarafı yok. Tüm camiadan bir özür borcumuz var. Kupada yola devam etme ihtimalimizin elimizde olmadığını biliyorduk. Böylesine demotive edici tarafının dışında sahanın buzla kaplı olmasının sakatlık riskini meydana çıkarması da bir başka demotive edici etken oldu. Ancak bunlar hepimizi fazlasıyla üzen sonuç için belirleyici değil. Ne kadar iddiası az olsa da Fenerbahçe, çıktığı her maçı kazanmak için oynayan bir takımdır. İki kategori altımızda olan bir takıma kaybetmek her ne kadar gerekçeleri olsa da affedilir gibi değil'' diye konuştu. İkinci yarı hazırlıklarına bugün itibariyle başladıklarını hatırlatan Kocaman, konuşmasına şöyle devam etti: ''İstanbul'da 13 antrenman yaptık. Sezonun ilk yarısındaki antrenman tempomuzun biraz daha üzerine çıkarak çalıştık. Birkaç sakatlık oldu ama bunlar uzun süreli sakatlıklar değildi. Tam takım olarak Malatya'daydık. Malatya'ya hareket etmeden oyuncularımla kısa bir toplantı yaptım ve kendilerine ilk dönem çalışmalarımızda son derece istekli ve yüksek tempolu bir görüntü sergiledikleri için teşekkür ettim. 2. kampımıza bugün başlıyoruz ve ayın 22'sine kadar buradayız. Günde çift antrenman yapacağız. Antalya maçına, bugün itibariyle çok fazla ihtiyacımız olduğunu hepimiz biliyoruz. Tamamen elimizde ve en değerli olan lig kupasını 9 puanlık dezavantajımıza rağmen kazanmak için olağanüstü bir efor sarf etmek zorunda olduğumuzun farkındayız.'' Kocaman, Yeni Malatyaspor maçı sonrası basın toplantısına gelmemesiyle ilgili olarak ise ''Ben de insanım, robot değilim. Her ne kadar profesyonel olsak da dünkü maç ve sonucu son derece moral bozucuydu. Kendimde basın toplantısı yapacak gücü bulamadım. İçeride oyuncu grubumla yaptığım konuşma, biraz da amacının dışına çıkan demoralize ve öfkeli bir konuşma oldu. Toplantıya gelemedim. Açıkcası maç sonunda karmaşık duygular içindeydim'' ifadesini kullandı. Maç sonrası Antalya Havaalanı'na gelerek kendilerini karşılaşan taraftarlara da değinen Kocaman, ''Saat 02.30 sıralarında bizi karşılamaya gelerek daha da utandıran taraftarlara bir özür borcumuz daha var. Sabahın başlangıcında orada o kadar insanın destek vermek için olması, anlayabilenler için son derece itici bir motivasyon kaynağı olacaktır'' diye konuştu. Takımının Antalyaspor maçıyla lige son derece güçlü bir başlangıç yapacak güçte olduğunun altını çizen Kocaman, şunları söyledi: ''Hep geleceğe dönük düşüncelerimden bahsettim. Bizim için en önemli maç ne Trabzonspor maçı, ne de başka bir maçtır. Bizim için en önemli maç şu an Antalyaspor karşılaşması. Tüm ailenizle, dostlarınızla bu toplumun içinde yaşıyorsunuz. Özellikle sporla ilgilenen ve bu anlamda baskı yaratan söz ve hareketlerden etkilenmediğimi söylemek fazla iyimserlik olur. Ben de bunu şiddetle hissediyorum.'' Transfer konusunda da görüşlerini açıklayan Kocaman, ''Birkaç bölgeyle ilgili 1-2 aydır çalışmalarımız vardı. Üzerinde durduğumuz 4-5 oyuncu bulunuyordu. Bazılarında kulüp, bazılarında da oyuncuların kişisel nedenlerinden dolayı sonuç alamadık. Ancak çalışmalar devam ediyor. Antalyaspor ve Trabzonspor maçları kulübümüzün geleceğinde önemli rol oynayacaktır. Bu maçların ardından 15 maçlık bir periyot daha var. Tamamlanmış güçlü bir kadroya her zaman ihtiyacımız var. Gönderilecek isimlerle ilgi bir şey söylemem doğru olmaz. Tüm kadro ve yoğunluğumuzla devam etmek zorundayız'' ifadelerini kullandı. Yeni Malatyaspor maçı sonrasında Başkan Aziz Yıldırım ile herhangi bir görüşme yapmadığının altını çizen Kocaman, Alex konusunda da görüşlerini şöyle aktardı: ''Bir oyuncunun gelecekle ilgili beklentilerini beyan etmesinin sakıncası yok. Ancak bunu yaparken takıma verdiği performansı paralel gittiği sürece problem olmaz. Geleceğini düşünmesi normal, düşünmemesi anormal olur. Ama bunu herkes için söylüyorum, performansını etkilediğini görmek üzücü olur.''