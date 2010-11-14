-KOCAMAN: DEPLASMANDA KIRILGAN BİR YAPIMIZ VAR GAZİANTEP (A.A) - 13.11.2010 - Spor Toto Süper Lig'de Gaziantepspor'a 2-1 yenilen Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, ''Önümüzdeki 5 maçı kazanarak azami puanla devre arasına girmek istiyoruz. Çözüm üretmek içerideki maçlarda daha kolay oluyor ama deplasmanda biraz kırılgan yapımız var'' dedi. Kocaman, karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada, ''Liderden 8 puan gerideyiz, bu doğru bir durum değil. Ne kadar zorlu bir takımla oynayacağımızı bilmekle beraber, amacımız rakiplerimizin karşılaşacağı haftayı avantaja çevirmekti. Ama düşündüğümüz gibi olmadı. Maça doğru bir şekilde başladık, herşey iyi gidiyordu. Güzel bir golle öne de geçtik ama ondan sonra Gaziantepspor'un baskısı karşısında çözüm üretemedik'' diye konuştu. Kocaman, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Hemen üstümüzde yer alan rakiplerimizi de düşünürsek bu maç bizim için önemliydi. Bizim kazanacağımız sonuçla beraber çok karlı bir avantaja dönüşebilecekti. Maça bu duygularla başladık. Zorlu bir deplasman, kuvvetli bir takım. Özellikle son dönemlerde hızlı bir ekiple oynayacaktık. Bu da işin başka bir gerçeği. Maça son derece iyi başladık. Belki Ankaragücü maçında ve evvelki maçlarda olduğu gibi. Sonucu elde edene kadar da son derece etkili oynadık. Daha sonra maç yavaş yavaş Gaziantepspor'un bizim sahamıza gelmesiyle sonuçlanan bir oyuna doğru büründü. Burada iki faktör vardı. Topu aldığımız anda hızlı kontrataklar yapmayı bir kaç pozisyon dışında beceremedik. Bu konuda etkili olamadık. İkinci yarı 15 dakika periyotlar aldık. İlk 5-10 dakikalık periyotta daha rahattık. Daha sonra top tutma konusunda çok sıkıntı yaşadık. İlk yediğimiz golden sonra takım demoralize oldu. Bu ikinci gol için zemin hazırladı. Ev sahibi takım daha fazla istedi. Beklemediğimiz bir skorla karşılaştık. Gaziantepspor'a başarılar diliyorum. Beklentilerimizin çok yüksek olduğu bir haftada istemediğimiz bir skorla karşılaştık.'' Gaziantepspor'da teknik direktör Tolunay Kafkas ise Fenerbahçe önünde aldıkları galibiyeti fazla abartmamak gerektiğini söyledi. Kafkas, şunları kaydetti: ''Şimdi orta sıralara doğru tırmanmaya başladık. Son 4-5 haftada bunu aştığımızı görüyorum. Ben bundan sonra daha iyi olacağımızın sözünü veriyorum. Fenerbahçe'ye de başarılar diliyorum. Galibiyetler ve yenilgiler hokkabaz gibidir, ikisine de aynı şekilde davranmak, dikkat etmek lazım. Sahamızda yenmek bizim için önemliydi. Atılan şutların isabetli olması için çalışmalar yapıyoruz. Dikkat ediyoruz ve bunun çalışmalarını yapıyoruz. İlk devre gol olsaydı sonuç farklı olabilirdi. İki takım da farklı oynayabilirdi. Goller geç oldu ama iyi oldu.''