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Spor

Kocaman: Bu seferki yara biraz daha ağır

Kocaman, Galatasaray'la 0-0 berabere kalarak şampiyonluğu kaybettikleri maçın yanı sıra, sezon geneliyle ilgili de ilginç açıklamalarda bulundu

13 Mayıs 2012 13:37

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Galatasaray karşısında kaybettikleri şampiyonluğun daha 'ağır bir yara' olduğunu söyledi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Galatasaray'ı, kendi sahalarında kazandıkları şampiyonluktan dolayı kutlayarak, ''Geçen seneki şampiyonluğumuzu masa başında elimizden almaya çalıştılar ama bizim bunu yapmaya hakkımız yok. Onun için Galatasaraylıları, teknik heyetini ve futbolcularını kutluyoruz'' dedi.

Yayıncı kuruluş Lig TV'ye açıklamalarda bulunan Aykut Kocaman, Galatasaray'la 0-0 berabere kalarak şampiyonluğu kaybettikleri maçın yanı sıra, sezon geneliyle ilgili de ilginç açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ı şampiyonluğundan dolayı kutlayan Kocaman, ''40 tane lig maçı oynadık. 40. maçın sonunda şampiyon Galatasaray oldu. Teknik heyeti ve futbolcularını kutluyorum. Bunun bu tarafını ayıralım. Bugün buradan şampiyon olarak ayrıldılar. Şampiyonluk önemlidir. Geçen seneki şampiyonluğumuzun değerini bilmeyenler, masa başında elimizden almaya çalıştılar ama bizim bunu yapmaya hakkımız yok. Onun için Galatasaraylıları, teknik heyetini ve futbolcularını kutluyoruz'' şeklinde konuştu.


'Skoru elde edecek durumu yapamadık'


Galatasaray karşısında kendilerine galibiyeti ve şampiyonluğu getirecek golü bulamadıklarını ifade eden Aykut Kocaman, ''Oyun tarafıyla ilgili söylenebilecek en önemli şey, Galatasaray'ın ve bizim oyun yapımız düşünüldüğü zaman, bugünkü genel oyun anlayışımız, genel stratejimiz; toplam 4-5 pozisyona uygun, Galatasaray'ı oyun içine katmadan, son ana kadar skoru lehimize çevirecek golü aramak ve sabırlı oyundu. Ancak skoru elde edecek durumu bir türlü yapamadık.'' ifadelerini kullandı.


'Binbir türlü sorunla uğraştık'


''Saha dışındaki oyunla ilgili de bir şeyler söylemek gerekiyor'' diyen Kocaman, Galatasaray maçı dahil son karşılaşmalarını yöneten hakemleri eleştirerek, ''Bugüne kadar binbir sorunla uğraştık. Eksi 25 puanlar, küme düşmeler, tapeler... Her hafta herhangi bir şey, her hafta maçlardan önce bir şeylerle uğraşmak... Başkan, yöneticiler, bir sürü hikaye, bir sürü organizasyon, bir sürü olay... En sonunda bir oyun aslında sırasıyla. Özellikle eski federasyon bu işin içine dahil. Özellikle Fırat Aydınus'un Beşiktaş maçında 'oyun bitti' demeye çalışmasını Kamil Abitoğlu Trabzon'da yapmaya çalıştı. O da olmadı, bugün Cüneyt Çakır çok güzel oyun bitirdi. Tebrik ediyorum onu. Şahane bir maç yönetti.'' diye konuştu.


'Bu seferki yara biraz daha ağır'


Aykut Kocaman, Galatasaray karşısında kaybettikleri şampiyonluğun daha ağır bir yara olduğunu vurgulayarak, ''Bu sene yaralarımızı sara sara geldik bugüne kadar. Bu seferki yara biraz daha ağır bir yara. Tek tek bütün isimleri saymaya gerek yok. Eksik olduğumuz anlarda dahi maçı ne kadar istediğimizi gösterdiler. Çok da kolay olmayacak. Diğer taraftan yaralarımızı sarmayı öğrendik. Çarşamba gününe kadar, Bursaspor maçına kadar yaralarımızı sararak çıkacağız.'' dedi.

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