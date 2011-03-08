-KOCAMAN: BU GALİBİYET ÇOK ÖNEMLİ ANKARA (A.A) - 07.03.2011 - Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, ''Bu galibiyeti bizi tedavi etmesi açısından çok önemli görüyorum'' dedi. Kocaman Gençlerbirliği'ni 4-2 yendikleri maçın ardından yapılan basın toplantısında, bu karşılaşmayı değerlendirmek için karşılaşmanın daha öncesine gitmek gerektiğini belirterek, ''Arka arkaya 5 maç oynadık. Kasımpaşa maçında oyun ritmimizde problemler görülmeye başladı. Bu karşılaşmada dişli ve topun arkasına geçmeye çalışan bir Gençlerbirliği vardı. Geçiş maçı olması açısından çok önemliydi. Burnumuzu yukarıya kaldırmak için tekrar ritmimizi bulmak adına ara duraklardan biri olarak görüyorduk bu maçı. Olumlu ya da olumsuz anlamda yolumuza devam edecektik. Hava şartları ve rakibin gücü açısından bizim geleceğimizi belirleyecek bir maç olacağı belliydi. Şu an bu geçişin olumlu yönde olmasının mutluluğunu ve hazzını yaşıyoruz'' diye konuştu. -''ÇOK KOLAY 2-0 ÖNE GEÇTİK''- Çok kolay 2-0 öne geçtiklerini ifade eden Kocaman, ''Nasıl olduğunu anlamadan beraberlik geldi. Kalemizde 2 gol gördük. Gençlerbirliği, merkezdeki top kayıplarımızı iyi değerlendirdi. İkinci yarıya başlarken amacımız ritmimizi bulmaktı. 2. yarıda oyuncularımız bunu yakaladı. Niang'ın golüyle de bu durum iyice pekişti. 4-2'den sonra da takım skor için oynadı'' dedi. Kocaman, Andre Santos ve Lugano'nun sarı kart görmesi üzerine yöneltilen bir soruya ise şöyle cevap verdi: ''Karşılaşma öncesinde böyle bir karar almadık. Andre'nin sarı kartı, pozisyon gereği gibi göründü bana, kasıtlı sarı kart gördüğünü düşünmüyorum. Lugano'nun ise kendi inisiyatifini kullanarak sarı kart görmek için zorladığını düşünüyorum.'' -''FENERBAHÇE VİTRİN OLACAK BİR TAKIM DEĞİL'' Aykut Kocaman ''Guiza, sezon sonunda satışı düşünüldüğü için vitrine çıkarmak amacıyla mı oyuna alındı?'' şeklindeki soruya, ''Fenerbahçe oyuncu satmak için vitrin olacak bir takım değil. Olamaz da... Bunu daha önce de söylemiştim. Guiza çok kaliteli bir futbolcu. Bugün kadroda olma nedeni Semih'in kadroda olmamasıydı. Oyuna sonradan girdi çünkü 1 haftadır iyi çalıştı ve antrenmanlarda kendisini gösterdi'' diye cevap verdi. -GUIZA: ''YÜZDE 100 HAZIRIM DİYEMEM''- Fenerbahçeli futbolcu Guiza, 9 ay sonra sahalara dönmesine ilişkin bir soruyu şöyle yanıtladı: ''Sağlıklı oynadığım son maç, geçen sezonki Trabzonspor maçıydı. Uzun bir tedavi süreci yaşadım. Şu an yüzde 100 hazırım diyemem. Topuk hassas bir yer ama ağrılarıma alışmalıyım. Çünkü kritik bir noktaya geldik. Arkadaşlarımla birlikte mücadele etmem lazım.'' Aykut Kocaman'a, kendisiyle ilgili görüşleri için teşekkür eden Guiza, ''1 sene daha kontratım var. Başkan ve yöneticilerle görüşüyoruz. Devam etmem gerektiği gibi bir ortak görüşe vardık. Beni bu süreçte formamdan uzak tutan tek şeyin sakatlığım olduğunu vurgulamak istiyorum'' dedi. -RALF ZUMDICK- Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ralf Zumdick ise Fenerbahçe gibi bir takıma karşı basit hatalar yapılmaması gerektiğini vurgulayarak, ''Çok gol pozisyonu olan bir karşılaşmaydı. İlk 2 golü çok kolay yedik. Daha sonra beraberliği yakaladık. Jedinac'ı alarak oyunu tutmayı planlamıştık ama anlaşılmaz bir şekilde 2 gol daha yedik. Fenerbahçe gibi bir takımla mücadele ettik. İyi oyunculara sahip bir takım'' diye konuştu. Beraberlikten sonra kendilerinin de pozisyonlar yakaladığını söyleyen Zumdick, sözlerini şöyle tamamladı: ''Özellikle Zec ile 2 net pozisyona girdik ancak gol atamadık. Fenerbahçe'yi ve ortaya koydukları mücadele için oyuncularımı kutluyorum.'' -CAVCAV: ''HAKEMLERİ MHK'YA HAVALE EDİYORUM''- Bu arada, maçın ardından bir açıklama yapan Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav, Fenerbahçe'yi canıgönülden kutladığını belirterek, ''Ancak hakemleri de değerli Merkez Hakem Kurulu'na havale ediyorum'' dedi. Fenerbahçe'nin ilk golünün ofsayt olduğunu, 2. goldeki penaltı kararının ise doğru olmadığını savunan Cavcav, ''Ben bu hakemleri, ellerimi açıyorum ve Allah'a havale ediyorum diye konuştu.