-Kocaman: Beraber mücadelede zafiyet vardı İSTANBUL (A.A) - 25.01.2012 - Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, 3-2 yenildikleri İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçında, takımının birlikte mücadele eden görüntüsünde zafiyet yaşadığını ifade etti. Kocaman maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında, bugün takımının mücadele gücünün yüksek olmadığını ifade ederek, ''Basit ve yüksek top kayıpları bizim için son oldu. Doğrusunu söylemem gerekirse diğer maçlara göre takımın beraber, kompakt ve beraber mücadele eden görüntüsünde zafiyet vardı'' ifadelerini kullandı. Rakipleri karşısında bir türlü maçın ritmini yakalayamadıklarını kaydeden Kocaman, mücadeleyi özetle şöyle değerlendirdi: ''3-2'lik sonuç, açıkçası daha fazla gol de yiyebilirdik. Maç tam anlamıyla rakibimizin istediği şartların oluştuğu bir şekilde başladı. 3. dakikada gelen futbol adına garip golle dışarı doğru giden bir şutun göğüse çarparak girmesiyle rakibimizin istediği ortam oluştu. Türkiye'nin kaleye en hızlı gitmeyi seven takımıyla oynadık. Rakibimiz müthiş bir kontratak takımı. Esas yapmamız gereken şeyler, oyunun ritmini ele almaktı. Bir türlü ritmi yakalayamadık. Bütün oyun özellikle ilk yarı rakibimizin istediği şekilde gerçekleşti. İlk yarıyı 1-0 geride kapatmak bizim için açıkçası futbol şansıydı. Attığımız gol ve golden sonraki periyot olumlu olduğumuz taraftı. İkinci golü yedikten sonra takım şuursuz bir hale geldi, pozisyonlar vermeye başladık. Oyunu bir türlü kendi istediğimiz yöne çevirecek durumu sahada yaratamadık.'' Galatasaray yenilgisinden sonra, Bursaspor galibiyetiyle başlayan süreçte, rakiplere hükmetme becerilerinin yükseldiği bir dönem yaşadıklarını anlatan Kocaman, ''Bunu sürdürebileceğimizi düşünüyordum. Benim için hayal kırıklığı buradaki kırılmaydı. Biz burada bu kadar top kayıpları yapınca bunu bekleyen rakip oyuncular için önemli bir zemin oluştu. Top kayıplarımız çok yüksek oldu'' şeklinde konuştu. Bilica'nın yerine Bienvenu'yu oyuna dahil etmesindeki nedeninin, takımı biraz daha ofansif hale getirmek olduğunu kaydeden Kocaman, ''Bilica'nın sarı kartı vardı. Rakip hızlı oynayan bir takım, oyunda kalması riskti. Ancak bundan daha önemlisi takımı daha ofansif hale getirmekti'' dedi. Serdar Kesimal ve Semih Şentürk'ün neden kadroda olmadığı yönündeki sorular üzerine, Serdar'ın dün sadece ter antrenmanına çıktığını, Semih'in de 2-3 gündür takımla çalıştığını ifade eden Kocaman, ''Bunlar benim tercihlerim. Teknik direktörlük makamı da birtakım şeyleri anlatabilme makamıdır. Teker teker hesap verme pozisyonu olursa yanlış tarafa gider. Bu oyuncu grubuyla geçen hafta da oynadık ondan önceki hafta da oynadık. Her hafta yeniden bazı şeyleri çevirmenin anlamı yok. Teknik adamların pek çok tercihleri vardır. Bugün esas olarak ne Semih ne de herhangi bir arkadaşımız olmadığı için değil, futbol adına doğruları fazlasıyla yapamadığımız için mağlup olduk'' şeklinde konuştu. -Sow'un yarın İstanbul'a getirilmesi bekleniyor- Fenerbahçe'nin, Fransa'nın Lille takımından transferi için prensipte anlaştığı Senegalli futbolcu Moussa Sow'un yarın İstanbul'a getirilmesi bekleniyor. Senegal Milli Takımı ile birlikte Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden Sow'un sağlık kontrolü ve imza için İstanbul'a getirilmesi adına gerekli hazırlıklar yapılırken, Senegalli oyuncunun özel uçakla öğleden sonra İstanbul'a getirileceği öğrenildi. Aykut Kocaman, Sow ile ilgili basın toplantısındaki soruya verdiği yanıtta, ''Bu turnuvadan dolayı biraz geriye doğru gidecektir. Yeni bir takıma geliyor, adaptasyon sorunu yaşayacaktır. Sow'un esas katkısının play-off evresinde olacağını tahmin ediyorum ve umut ediyorum'' ifadelerini kullandı. -Alex: Rakibimiz galibiyeti hak etti- Brezilyalı futbolcu maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında karşılaşmayı, ''Maçın analizi basit olacak. Çok fazla detaya girmeden, başından sonuna rakibimizin üstün geçirdiği, bizim toplu ve topsuz oyunlarda başarısız olduğumuz, rakibin maçın başından sonuna kadar hak ettiği maç oldu'' şeklinde değerlendirdi. Bir soru üzerine, Fenerbahçe'nin yenilmesine rağmen rakibi karşısında savaştığını ve azmini gösterdiğini anlatan Alex, yenilginin nedenini ''Kendi ritmimizi rakibimizin ritmine kabul ettiremedik'' ifadeleriyle özetleyerek şunları söyledi: ''Belki de burada bulunduğum süre içinde saha içinde en fazla savaşan ve mücadele eden takım bu Fenerbahçe takımıdır. Futbolun içinde olan insanlar bilirler ki, çoğu zaman mücadele ve savaş skora yansımayabilir. Bunun sebebi, orada bir şeyler eksiktir. Kendi ritminizi rakibimizin ritmine üstün olarak sahaya koyamıyor olabilirsiniz. Baskınızı artıramıyor olabilirsiniz. Pozisyon almada sıkıntılarınız olabilir, bugün olduğu gibi. Rakibin bugün kontrataklarla geleceğini tahmin ediyorduk. Maçın başında tamamen şans golüyle öne geçti. Daha sonra iki kontratakla gol buldular. Mücadele, savaş, azim bu takımdan hiç eksik olmadı, olmayacak. Kendi ritmimizi rakibimizin ritmine kabul ettiremedik.'' -Ziegler: Rakibimiz bizden iyi mücadele etti- Ziegler ise Türkiye'nin en iyi kontratak futbolu oynayan takımına zorlandıklarını ve kaybettiklerini söyledi. İsviçreli savunma oyuncusu maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında güçlü bir takıma karşı mücadele ettiklerini anlatarak ''İstediğimizi sahaya yansıtamadık, mağlup olduk. Üzgünüz'' dedi. İkinci yarıda savunmanın ortasında görev almasıyla ilgili olarak Ziegler, ''Hocamız benden böyle bir görev talebinde bulundu. Hocam nerede isterse görev almaya hazırım. Tabii ki zordu. Bizim açımızdan kötü bitti'' ifadelerini kullandı. İstanbul Büyükşehir Belediyespor karşısında öncelikle futbol oynamayı düşündüklerini anlatan Ziegler, ''Öncelikle savaşıp mücadele edip sonra futbolumuzu oynamamız gerekiyordu. Bunu yapamadık. Rakip bizden daha iyi mücadele etti. Hepimiz bugün yeterince yapmamız gerekenleri yapmadık'' diye konuştu. Fenerbahçeli futbolcu sarı kart cezalısı durumuna düşmesiyle ilgili olarak da, ''Üzgünüm, istemeyerek de olsa rakibe bir hareket yaptım. Önüme düştü, hareketi kaçıramadım. Ancak bir kastım yoktu. Hakem de şiddetli hareket olarak değerlendirdi. Takımımla birlikte olamayacağım üzgünüm'' şeklinde konuştu.