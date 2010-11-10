-KOCAMAN: BEKLENMEDİK BİR SKOR ANKARA (A.A) - 09.11.2010 - Ziraat Türkiye Kupası'nda deplasmanda Ankaragücü'ne 4-2 yenilen Fenerbahçe'nin teknik direktörü Aykut Kocaman, beklenmedik bir skor aldıklarını söyledi. Karşılaşma sonrası basın toplantısına katılan Kocaman, attıkları golden 15 dakika sonra oyunda etkinliklerinin azaldığını belirterek, ''Bizim için beklenmedik bir skor oldu. İkinci yarıyı ele alırsak, beklenmedik bir oyun da oldu. Maça golle başladık, bu her zaman için bir avantajdır. Ancak bu avantaj, bizim için dezavantaj haline geldi. Oyuncularım maçı kazandığımızı düşündü. İkinci yarıda avantajımızı korumak ve farkı artırmak amacındaydık. Ancak Ankaragücü attığı golle maça tutundu. İkinci golden sonra da bizi biz yapan ikili mücadele ile beraber oyun duygusundan uzaklaştık'' diye konuştu. Fenerbahce'nin genç oyuncularından Gökay İravul da kupaya iyi başlamadıklarını ifade ederek, ''Golden sonra etkisiz olduk. İkinci yarıda rakip kontrolü ele aldı. Uzun süredir alınamayan bir kupa var. İyi bir başlangıç yapmak istiyorduk ama olmadı'' dedi. Slovak oyuncu Miroslav Stoch ise maçı iki bölüme ayırmaları gerektiğini belirterek, ''İlk 30 dakika iyi oynadık ve golü bulduk. Benim vuruşumda top direkten döndü, golü yakalayabilseydik, maçı kazanabilirdik. İkinci yarı nedenini bilmiyorum ama iyi yaptığımız şeylerden vazgeçince bu skoru aldık'' değerlendirmesini yaptı.