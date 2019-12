-KOCAMAN: ANLAMLI BİR KUPA İÇİN MÜCADELE ETTİK SİVAS (A.A) - 04.09.2010 - Sivasspor'u 3-0 yenerek Cumhuriyet Kupası'nı müzesine götüren Fenerbahçe'de teknik direktör Aykut Kocaman, lige verilen arada her iki takım için de son derece değerli bir hazırlık karşılaşması yaptıklarını belirterek, ''Güzel ve anlamlı bir kupa için mücadele ettik'' dedi. Kocaman, maçın ardından yaptığı açıklamada, Sivasspor'un da iyi mücadele ettiğini, güzel bir hazırlık maçı olduğunu, ligdeki boş haftayı bu şekilde değerlendirdiklerini belirterek, ''Her şeyden önemlisi güzel ve anlamlı bir kupa için mücadele ettik'' ifadelerini kullandı. Sivasspor'un maça biraz daha iyi ve istekli başladığını ifade eden Kocaman, ''Özellikle gol öncesi ve golden sonra oyunumuz nispeten daha iyi şekillenmeye başladı. İkinci yarıda da bu şekil devam etti. İkinci yarının başında erken gol bulunca, kontrol daha fazla bizde oldu'' dedi. Kocaman, ikinci yarıda sakatlanarak oyundan çıkan genç oyuncu Okan Alkan'ın durumunun sorulması üzerine, ''Şu an için Okan da önemli bir şey gözükmüyor. Darbeye bağlı bir durum gözüküyor'' dedi. -GENÇ OYUNCULAR İLERİSİ İÇİN IŞIK VERDİ- Kocaman, genç oyunculara şans vermesi ile ilgili olarak da ''Bu kadar genç oyuncuyla oynamamız biraz da zorunluluktu. Ancak bu kadar oyuncumuz vardı, genç oyuncularla takviye yaptık. İyi mücadele ettiler, ilerisi için ışık verdiler. Dilerim hem şahsım adına, hem Fenerbahçe adına, hem de kendileri adına, daha doğrusu, ilerleyen yıllar daha fazla çalışarak takım için, hem kendileri için ilerleme zamanıdır'' diye konuştu. -12. CUMHURİYET KUPASI FENERBAHÇE'NİN- Sivasspor Kulübü'nün geleneksel olarak düzenlediği 12. Cumhuriyet Kupası'nı, Sivasspor'u 3-0 yenen Fenerbahçe kazandı. Sarı-lacivertli ekip, ilk kez katıldığı kupayı müzesine götürdü. Fenerbahçe takımı, kupasını kaptan Alex ile havaya kaldırdı. Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı Sivas'ta, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 75. yıl dönümü dolayısıyla ilk kez 1998 yılında düzenlenen Cumhuriyet Kupası'nı, ilk yıl Çaykur Rizespor kazandı. Önceki 10 turnuvada 4 takım arasında eleme usulü yapılan maçlar sonunda sahibini bulan kupayı, Sivasspor bugüne kadar 4 kez müzesine götürdü. Kupayı daha önce kazanan takımlar şöyle: 1998: Çaykur Rizespor 1999: Konyaspor 2000: Mersin İdmanyurdu 2001: Sivasspor 2002: Sivasspor 2003: Sakaryaspor 2004: Sivasspor 2005: Sivasspor 2006: Kayseri Erciyesspor 2007: Kasımpaşa 2010: Fenerbahçe Not: 2008 ve 2009 yıllarında Sivasspor'un Avrupa kupası maçları nedeniyle Cumhuriyet Kupası futbol turnuvası oynanmamıştı. 2008 yılında düzenlenen 11. Cumhuriyet Kupası turnuvası ise Sivasspor'un UEFA İntertoto Kupası maçı maçları ve sahasının bakımda olması nedeniyle iptal edilmişti.