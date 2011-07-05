T24 - Şike soruşturmasının merkezinde yer alan Fenerbahçe'de, teknik patron Kocaman sessizliğini bozdu. Bahsi geçen maçlardan bazı anlara dikkat çeken Kocaman, 'alnımızın akıyla şampiyon olduk' dedi.



'Şike' soruşturmasnın gölgesinde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de, teknik direktör Aykut Kocaman iddialarla ilgili konuştu.



Bugüne kadar sessiz kaldırklarını ancak bundan sonra konuşacaklarını söyleyen Kocaman, 'alnımızın akıyla şampiyon olduk' dedi ve bataklığı kurutmak için 1959'dan günümüze bir araştırma yapılması gerektiğini söyledi.



Takım kaptanı Alex'in de, Kocaman'ın futbolcularla yaptığı konuşmada söz alarak, "Alnımızın teriyle kazandığımız bir şampiyonluk. Bu emeklerimizi kimse göz ardı edemez" dediği öğrenildi.



Başkan Aziz Yıldırım, asbaşkan Şekip Mosturoğlu ve yönetici İlhan Ekşioğlu'nun gözaltına alınmasıyla 'şike' soruşturmasının merkezine yerleşen Fenerbahçe'de, futbol takımından da konuyla ilgili değerlendirme geldi.



Yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası Kamp ve Dinlenme Tesisleri'ndeki sürdüren sarı-lacivertli takımın teknik patronu Aykut Kocaman, antrenman öncesi basın mensuplarıyla konuştu.





'KURSAKLARINDA KALIR'



Yaşanan gelişmelerle ilgili çok sesiz kaldıklarını ama bundan sonra konuşacaklarını dile getiren Kocaman, ''18 maçın 17'sini alarak alnımızın akıyla şampiyon olduk. Bu kadar başarıyı kimse bir kalemde kirletemez. Bir takım seçilerek bu işler olmaz. Bataklığı kurutmak için 1959'dan beri tüm ligin araştırılması lazım. Fenerbahçe büyük bir camiadır. Şampiyonluk alınırsa kursaklarında kalır'' dedi.





BAHSİ GEÇEN MAÇLAR



Soruşturmada bahsi geçen maçlarla ilgili değerlendirmede bulunan Kocaman, ''Eskişehirspor maçı konuşuluyor, o maçta Batuhan'ın kafa vuruşu direkten dönmüştü. Bucaspor maçında 3-1'den 5-3 kazandık. O maçta sonradan oyuna giren Guiza'nın gol atacağını kim tahmin edebilirdi. Musa Aydın gol attı, asist yaptı, Emre ile kavga etti. Sivasspor maçında Mehmet Yıldız asist yapmıştı. Biz maçları mücadele ederek alnımızın akıyla kazandık.''





Kocaman, konuyla ilgili daha sonra da açıklamalar yapacağını sözlerine ekledi.





'EMEKLERİMİZİ KİMSE GÖZ ARDI EDEMEZ'



Fenerbahçe'nin, Topuk Yaylası Kamp ve Dinlenme Tesisleri'ndeki ilk antrenmanı öncesinde Aykut Kocaman, oyuncuları etrafına toplayarak, gazetecilere verdiği mesajları onlara da aktardı.

Kocaman'ın futbolcularına ayrıca, çok çalışarak üzerlerine düşeni yapacaklarını söylediği bildirildi.



Bu sırada söz alan kaptan Alex'in de ''Hocamıza katılıyorum. Alnımızın teriyle kazandığımız bir şampiyonluk. Bu emeklerimizi kimse göz ardı edemez. Biz çalışmalarımızı ve antrenmanlarımızı daha önce yaptığımız gibi en iyi şekilde yapacağız. Olaylara, gelişmelere kulaklarımızı tıkayıp işimizi yapacağız'' şeklinde konuştuğu belirtildi.







