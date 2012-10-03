Kocaman: Alex'e 'sen çok büyüdün' demedim

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Alex’in takımdan ayrılmasının ardından yaptığı açıklamanın kendisini rahatsız ettiğini söyledi. Kocaman, “Ben ‘Çok büyüksün, seni idare edemiyorum’ demedim” diye konuştu.

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Alex'le ilgili açıklamalar yaptı.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi (C) Grubu'nda deplasmanda Borussia Mönchengladbach ile yapacağı ikinci maç için Almanya'ya gitti.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman ve Fenerbahçe Başkan Aziz Yıldırım, Atatürk Havalimanı’nda Alex de Souza’nın takımdan ayrılmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Aziz Yıldırım'ın ardından konuşan Teknik Direktör Aykut Kocaman, Alex'in açıklamalarıyla ilgili bir düzeltme yapmak istediğini söyledi.

Aykut Kocaman şu ifadeleri kullandı:

''Bire bir bu işlerin içine çok fazla girmek istemiyorum. Sanki Fenerbahçe Teknik Direktörü futbolcuyla karşı karşıya kalmış pozisyonu yaratmak istemiyorum. Bu ısıtılıp ısıtılıp öne sürülse de bunun dışında kalma gayreti içindeyim.

'Sen çok büyüdün' demedim

Dün Alex kendi adına süreci anlatırken kullandığı bir cümle beni çok rahatsız etti. Sıralama yaparken kullandığı ana tema büyük ölçüde doğru, bunu söylemem gerekiyor. Ama bire bir konuşmamızda çevirmenimiz Samet Güzel ile beraber yatığımız konuşmada, 'Sen çok büyüksün, seni idare edemiyorum' gibi bir cümle asla geçmedi.

Fenerbahçe Kulübü'ne büyük hizmetler verdi Alex, gerçekten de büyük oyuncuydu. Her zaman söyledim, tekrarlıyorum. Şu anda da büyük oyuncular var takımda. Alex ile beraber olmaktan zevk aldığım gibi onlarla birlikte olmaktan da zevk duyuyorum. Fenerbahçe'yi daha da büyütmeye çalışıyoruz.

Ancak 'Sen çok büyüdün' cümlesi bana ait değildir. Bunun düzeltilmesini rica ediyorum. Öyle bir şey söz konusu dahi olmadı.