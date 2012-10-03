T24 LogoT24 Logo
Spor

Kocaman: Alex'e 'sen çok büyüdün' demedim

Aykut Kocaman: Alex'e 'Sen çok büyüksün, idare edemiyorum' demedim.

03 Ekim 2012 18:32

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Alex’in takımdan ayrılmasının ardından yaptığı açıklamanın kendisini rahatsız ettiğini söyledi. Kocaman, “Ben ‘Çok büyüksün, seni idare edemiyorum’ demedim” diye konuştu.

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Alex'le ilgili açıklamalar yaptı.
 
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi (C) Grubu'nda deplasmanda Borussia Mönchengladbach ile yapacağı ikinci maç için Almanya'ya gitti.
 
Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman ve Fenerbahçe Başkan Aziz Yıldırım, Atatürk Havalimanı’nda Alex de Souza’nın takımdan ayrılmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
 
Aziz Yıldırım'ın ardından konuşan Teknik Direktör Aykut Kocaman, Alex'in açıklamalarıyla ilgili bir düzeltme yapmak istediğini söyledi.
 
 
Aykut Kocaman şu ifadeleri kullandı:
 
 
''Bire bir bu işlerin içine çok fazla girmek istemiyorum. Sanki Fenerbahçe Teknik Direktörü futbolcuyla karşı karşıya kalmış pozisyonu yaratmak istemiyorum. Bu ısıtılıp ısıtılıp öne sürülse de bunun dışında kalma gayreti içindeyim.
 
 

'Sen çok büyüdün' demedim

 
 
Dün Alex kendi adına süreci anlatırken kullandığı bir cümle beni çok rahatsız etti. Sıralama yaparken kullandığı ana tema büyük ölçüde doğru, bunu söylemem gerekiyor. Ama bire bir konuşmamızda çevirmenimiz Samet Güzel ile beraber yatığımız konuşmada, 'Sen çok büyüksün, seni idare edemiyorum' gibi bir cümle asla geçmedi.
 
Fenerbahçe Kulübü'ne büyük hizmetler verdi Alex, gerçekten de büyük oyuncuydu. Her zaman söyledim, tekrarlıyorum. Şu anda da büyük oyuncular var takımda. Alex ile beraber olmaktan zevk aldığım gibi onlarla birlikte olmaktan da zevk duyuyorum. Fenerbahçe'yi daha da büyütmeye çalışıyoruz.
 
Ancak 'Sen çok büyüdün' cümlesi bana ait değildir. Bunun düzeltilmesini rica ediyorum. Öyle bir şey söz konusu dahi olmadı.

ETİKETLER

alexfenerbahçeaykut kocaman

İlgili Haberler

Alex: Aziz Yıldırım 8 senelik emeğime 3 dakikada karar verdi

Alex, Kocaman'ın kendisine, "Soyunma odasında benim fikirlerime karşı olmanı kabul edemem" dediğini ileri sürdü

Yıldırım: Başkanının üstüne çıktıysa ya Alex, ya da başkan gider

Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman, Borussia Mönchengladbach maçına giderken havaalanında Alex'in gidişiyle ilgili açıklamalarda bulundular.

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24