-KOCAMAN: 5 MAÇTA 7 PUAN İSTEDİĞİM BİR DURUM DEĞİL İSTANBUL (A.A) - 19.09.2010 - Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, ligin geride kalan 5 haftalık bölümünde topladıkları 7 puanın istediği bir durum olmadığını söyledi. Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldıkları derbi maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Fenerbahçe'deki değişim süreciyle ilgili bir soru üzerine 5 maçlık bölümde 7 puan kazanıp aynı zamanda 8 puan yitirdiklerini hatırlatan Kocaman, şöyle dedi: ''5 maçta 7 puanlık bir durum, istediğim bir durum değil. Hiçbir Fenerbahçeli'nin istediği bir durum olduğunu sanmıyorum. Diğer taraftan da 8 puan yitirmişiz. Bazı şeyleri zaman gösterecek. Nereye doğru gittiğimizi, neleri değiştirebileceğimizi veya dönüştüreceğimizi zaman gösterecek.'' Beşiktaş'ın son haftalardaki başarılı sonuçlar ve moraliyle ilk 15 dakika da özgüvenini sahaya iyi yansıttığını ifade eden Kocaman, karşılaşmayı şöyle değerlendirdi: ''En büyük amacımız oyunu rakip alana götürmekti. Rakibin tecrübeli oyuncuları, arkasındaki moral rüzgarı, bununla beraber biraz da futbol kurallarını zorlayan sertlikleri vardı. Cüneyt Çakır'ın bu konuda kendisini görmesi lazım. Seyircimizin de desteği ve istekli halimizle oyunu rakip sahaya itmeye başladık. Golden sonra esas oyun başladı, çok önemli pozisyonlar üretmeyi başardık, becerikli ve yetenekliydik. Bütün maç boyunca bir tanenin dışında gole çevirecek üretkenliği sağlayamadık. Bu tip maçlarda özellikle oyunun gelişimleri hep böyle oluyor. Öne geçen taraf mümkün olduğu kadar bir ayağı geriye doğru gitme hissediyor. Maç bu şekilde ikinci yarıda cereyan etti. İkinci yarıda da önemli pozisyonlar yakaladık. Maçı iki farka götüremediğiniz zaman Beşiktaş'ın maça tutunacağı belliydi. Penaltı golüyle beraberlik istemediğimiz sonuçtu. Esas olan durdurabilmek ve tekrar pozisyonlar üretmekti. Bunu başardık ama bulduğumuz 6-7 pozisyonu değerlendiremedik.'' -EMRE'NİN SAKATLIĞI VE STOCH TERCİHİ- Emre'yi ikinci yarıya başlarken sakatlığı nedeniyle oyundan çıkardığını bildiren Aykut, Stoch tercihi konusunda da şöyle konuştu: ''Sahaya çıkan oyuncu grubunun oynadığı oyundan hem de özellikle istekli hallerinden şikayet etmiyorum. Şikayet ettiğimiz tek şey, özellikle pozisyonları değerlendirmede sorunumuz olmasıdır. Tercihler doğruydu. Yanlış bir şey yok. Sonuç üzerinden hareket edersek her şey yanlış sonuç olumsuz olduğunda.'' Kocaman, Stoch kararında biraz da yabancı kısıtlamasının etkili olduğunu belirterek, ''Kısıtlama olmasaydı Stoch'un sahada olma ihtimali, kesin konuşmak istemiyorum ama biraz daha artardı'' dedi. Alex'in tam anlamıyla performansını ortaya koyamamasının sakatlık veya hastalık gibi bir nedeni olup olmadığı sorusuna ise Aykut Kocaman, ''Maçtan evvel eşinin bir problemi olduğunu biliyorum. Ama fiziksel olarak onun rahatsızlığı bildiğim kadarıyla yoktu'' yanıtını verdi. Sarı-lacivertli ekibin, geride kalan haftalara bakıldığında çok farklı performanslar sergilediği ifade edilerek yöneltilen bir soru üzerine Kocaman, ''Şikayet ettiğim şeylerden bir tanesi. bir futbol adamı olarak takıma baktığımda en çok kafamı meşgul eden şeylerden birisi özellikle bu halimiz. Takımla ilgili istediğim şey, biraz daha tahmin edilebilir olması'' dedi. -HAKEM İÇİN YORUMU- Hakem Cüneyt Çakır'ın sonuç üzerinde ne derece etkili olduğu sorusuna ise Kocaman şöyle yanıt verdi: ''Hakem yorumu yapmaya gerek yok. Ben sadece ince bir tarafını söyledim. Çok formda olduğu söylenemezdi, zaman zaman ipin ucunu kaçırdı. Bu da ağırlık olarak rakibin lehine oldu. Art niyet aramıyorum. Biraz daha oyunu kontrol edebilirdi. Futbolun özellikle seyir kalitesi biraz daha artabilirdi.''