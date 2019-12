-KOCAMAN: "FENERBAHÇE DE GÜÇLÜ" SELANİK (A.A) - 18.08.2010 - Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki rakipleri PAOK'un gücünü bildiklerini belirterek, ''Ancak Fenerbahçe de son derece güçlü bir takım'' dedi. Karşılaşmanın yapılacağı Toumba Stadı'nda antrenman öncesi basın toplantısı düzenleyen Kocaman, iki takım için de şanslı bir kura olduğunu söylemenin doğru olmadığını belirterek, ''Bunca rakip arasında, Şampiyonlar Ligi'nde büyük umutlarla ön elemeye başlamış, ancak elenmiş güçlü iki takımın mücadelesi olacak'' diye konuştu. Aykut Kocaman, bir tarafıyla da çok şanslı bir kura olduğunu düşündüğünü ifade ederek, şöyle devam etti: ''Bizler açısından burada olmak çok önemli. Aynı coğrafyanın insanlarıyız. Buraya uzun yıllar sonra bir kez daha geliyorum. Aldığımız nefes aynı gibi, çok yakınız birbirimize. Ayrıca burası Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk'ün doğduğu bir yer. Burada olmak bu anlamda bizim için gurur verici. Umarım yarınki maç bu duygularımıza eşlik eden bir maç olur.'' Güçlü bir takımla oynayacaklarını bildiklerini kaydeden Kocaman, ''PAOK, kendi sahasında rakibe üstünlük sağlamak için her türlü enstrümanı kullanacak bir ekip. Ancak Fenerbahçe de son derece güçlü bir takım. Son 10 senede Avrupa kupalarında rüştünü ispatlamış bir takım. Yarınki maçta Young Boys karşılaşmalarının biraz daha ötesinde bir Fenerbahçe olacağını biliyorum'' diye konuştu. -''VOLKAN İÇİN SON ANA KADAR BEKLEYECEĞİZ''- Aykut Kocaman, sakatlığı bulunan kaleci Volkan Demirel'in oynayıp, oynamayacağının maç saatinde belli olacağını söyledi. Kocaman, kaleci Volkan Demirel'in durumuyla ilgili olarak, ''Volkan Demirel için son ana kadar bekleyeceğiz. Oynama ihtimali olduğu kadar oynamama ihtimali de var'' dedi. Bir gazetecinin, ''Yeni transfer Niang'ı oynatmayı düşünüyor musunuz?'' şeklindeki sorusu üzerine Aykut Kocaman, ''Niang'ı kullanmayı düşünüyorum ancak başlarken mi, sonradan mı, bunun için 24 saatimiz daha var'' yanıtını verdi. Fenerbahçe olarak Şampiyonlar Ligi'nde yer almak istediklerini ancak bunun olmadığını dile getiren Kocaman, bundan sonra Avrupa Ligi'nde yer almak istediklerini söyledi. PAOK'un iki maçını izlediğini, bir maçını da yardımcısının takip ettiğini anlatan Kocaman, karşılarında disiplinli ve sert bir takım olduğunu, arkasına seyirci desteğini almış, topun arkasına geçmeyi seven bir takımla oynamanın kolay olmayacağını ifade etti. -KARTLAR KONUSU- Aykut Kocaman, bir gazetecinin, ''Young Boys maçlarında oyuncular 9 sarı, 2 kırmızı kart gördü. PAOK maçı öncesi bu yönde bir uyarınız oldu mu?'' şeklindeki sorusu üzerine, şunları söyledi: ''Sadece PAOK maçı öncesi değil, Young Boys maçlarından önce de sezona başlarken bu konuyla ilgili toplantılarımızı yapmıştık ancak her zaman her söylenen, her istenen anında olmuyor. Futbol oyunu çok anlık olayların olduğu bir oyun. Anlık davranışların cezasının kesildiği bir oyun. Anlık olaylardır, ne Avrupa'da ne Türkiye'de genele yayılacağını düşünmüyorum. Zaman geçtikçe bu konuda da oyuncularımız doğru davranışlara doğru gideceklerdir. Mesleki anlamda da gitmek zorundalar zaten. Bunun dönemsel olarak, anlık bir şey olduğunu düşünüyorum. Umarım yanılmam.''