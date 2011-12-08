-Kocaman: "Bizim yapmamız gereken baskıyı Galatasaray yaptı'' İSTANBUL (A.A) - 07.12.2011 - Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray'a 3-1 yenildikleri mücadelede, takımının düşündüğü oyun planını sahaya yansıtamadığını ifade etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında derbiyi değerlendiren Kocaman, Galatasaray'ın maça, galip gelerek lider olma arzusuyla başlayacağını bildiklerini söyledi. Kocaman, maçtaki ana amaçlarının rakiplerine önde baskı yaparak, oyuna girişini engellemek olduğunu kaydederek, şöyle konuştu: ''Ofansif oyuncu yapısıyla bizim sahamıza kolay top getirirlerse onlar için maç kolaylaşacaktı. Amacımız bunu engellemekti ve avantaja çevirmekti. Ancak buradaki temel problemimiz, en az olmasını istediğimiz şey basit top kayıplarıydı. Bizim yapmamız gereken baskıyı Galatasaray yaptı. Tecrübeli oyuncularımızın beklenmedik top kayıpları Galatasaray'a istediği ortamı oluşturdu. Tebrik ediyorum, Galatasaray hak edilmiş galibiyeti aldı. Oyuna bir türlü tutunamadık, bir türlü ortak olamadık. Kaliteli anlamda 5-6 pası bir araya getiremedik. Sürekli top kaybı Galatasaray'ın ataklarıyla sonuçlandı. İkinci yarı oyunu denkleştirdik, topa daha fazla sahip olduk yerden kullanmaya başladık ve maça ortak olduk. 2-0 giderken gol şansını bulamadık. İlk yarı bizim açımızdan uzun zamandır görmediğim kadar kötü bir oyun olarak cereyan etti.'' Emre ile ilk yarıda yaşadığı diyaloğun tribünlerden aralarında bir tartışma yaşanmış gibi görüldüğü ifade edilerek yöneltilen soruya Kocaman, ''Emre değişikliği tamamen oyuna ait bir değişiklikti. Maçta kenara doğru bir şeyler söyledi. Benim de bir tepkim oldu, ancak oyundan çıkmasının bununla bir alakası yoktu'' diye konuştu. Stoch'un ilk 11'de olmamasıyla ilgili bir soru üzerine de Kocaman, bu futbolcunun yabancı kontenjanına takıldığını belirterek, şunları kaydetti: ''Böyle bir oyun, böyle bir skordan sonra, tabii çok yanlış var. Fenerbahçe için bu kadar düşük oyun olmaz. Stoch bu takımın en değerli oyuncularından birisi kuşkusuz. Ancak bugünkü tercih nedenim, kendisiyle de konuştum oynatamadığım için, en önemli tarafı yabancı kontenjanıydı. Benim için maç öncesi maçı düşündüğüm zaman çıkan kadro en doğru kadroydu.'' Kocaman, maç öncesi Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile yaptığı görüşmenin detayının sorulması üzerine, ''Daha fazla futbolun sorunlarıyla ilgili konuşmaya çalıştık. İçeriğiyle ilgili fazla bir şey söylemeye gerek yok. Futbolumuz sorunlar yumağı halinde. Konuştuğumuz konular bu sorunlar yumağının omurgası'' ifadelerini kullandı. Terim ile yeniden bir araya gelip gelmeyecekleri sorusu üzerine de Kocaman, ''Yeniden bir araya gelmek için bir randevulaşma olmadı ama futbol adamlarının daha fazla bir araya gelmesi açıkçası konuştuğumuz konulardan birisi'' diye konuştu.