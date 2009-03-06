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'Kocam tepki göstermedi'

Bennu Yıldırımlar, son filmindeki sevişme sahneleri için, 'Eşim Bülent Bey hiç tepki göstermedi, gösteremez de.'

06 Mart 2009 02:00

Yaprak Dökümü"nde canlandırdığı Fikret karakteriyle dikkat çeken Bennu Yıldırımlar'ın sevişme görüntüleriyle gündeme gelen "Gökten Üç Elma Düştü" filminin galası önceki akşam, Yeni Rüya Sineması'nda yapıldı. 

'Yaprak Dökümü'nün Fikret'i çıplak!

Yıldırımlar, sevişme sahneleri için, "Ben eğitimini aldığım işimi yaptım. Bilhassa eşim Bülent Bey (Bülent Emin Yarar) hiç tepki göstermedi, gösteremez de. Çünkü işimi yaptığımı biliyor. Elbette tepki alacağımı biliyorum, ben eleştirilere açık biriyim. Filmde bir fahişeyi oynamam gerekiyordu ben de oyuncuyum oyunu kuralına göre oynadım" dedi. "Gökten Üç Elma Düştü"de Nilgün karakterini canlandıran Bennu Yıldırımlar, filmde yalnız yaşayan orta yaşlarda, üniversite mezunu, asi bir fahişeyi canlandırıyor.

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