'Kocam tepki göstermedi'

Yıldırımlar, sevişme sahneleri için, "Ben eğitimini aldığım işimi yaptım. Bilhassa eşim Bülent Bey (Bülent Emin Yarar) hiç tepki göstermedi, gösteremez de. Çünkü işimi yaptığımı biliyor. Elbette tepki alacağımı biliyorum, ben eleştirilere açık biriyim. Filmde bir fahişeyi oynamam gerekiyordu ben de oyuncuyum oyunu kuralına göre oynadım" dedi. "Gökten Üç Elma Düştü"de Nilgün karakterini canlandıran Bennu Yıldırımlar, filmde yalnız yaşayan orta yaşlarda, üniversite mezunu, asi bir fahişeyi canlandırıyor.