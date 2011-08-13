T24 - Eş şiddeti nedeniyle psikolojisi bozulan mağdur kadınlar, yaşadıkları karşısında kendini suçluyor. Sosyal hizmet uzmanı Tülin Kuşgözoğlu, mağdurların “Kocam dövüyorsa bir nedeni vardır” dediğini kaydetti.













Cumhuriyet gazetesinden Sevil Arınan'ın haberine göre; şiddet gören kadınlarla görüşen Gelincik Projesi'nin Sosyal Hizmet Uzmanı Tülin Kuşgözoğlu, kısa süreli şiddetin dahi ciddi sonuçlar doğurduğunu söyledi. Kuşgözoğlu, mağdurlarda en fazla “hayata tutunamama, özür dileme, utanç” gibi durumlar görüldüğünü belirterek “Ayrıca kısa bir süre de olsa, şiddet uygulayan erkeğe hak veriyor. Hatta ‘Kocam dövüyorsa bir nedeni vardır’ da diyor. Yani o döngünün içinde sıkışıp kalıyorlar” dedi.

‘Aksaklıkları gidereceğiz’



Cumhuriyet gazetesinde dün yayımlanan haber sonrası, kadınların sığınmaevlerindeki rahatsızlıklarıyla ilgili olarak açıklama yapan Aile ve Sosyal İşler Bakanı Fatma Şahin, “Sığınmaevlerindeki kadınlar bana ‘bir yatakta üç kişi yatıyoruz’ demedi. İhtiyaç var, bunun farkındayız. Sığınmaevlerinin durumu gündemimizde” dedi. Şahin, sığınmaevi yöneticileriyle çalıştay düzenleyeceklerini, aksaklıkları giderecek çalışmalar yapılacağını belirtti.

'Dayağın bir sebebi vardır'



Çoğu eş şiddeti nedeniyle Ankara Barosu’nun Gelincik Projesi’ne başvuran mağdur kadınlara psikolojik tedavi uygulayan gönüllü uzman Tülin Kuşgözoğlu, kısa süreli şiddetin dahi kadın üzerinde ciddi sonuçlar doğurduğunu söyledi. Kuşgözoğlu, şöyle konuştu:



“Mağdur kadın yaşadığı şiddet nedeniyle, utanç, örselenme, sürekli kâbus görme, hayata tutunma konularında hasara uğruyor. Şiddetle ilgili geri dönüş hallerini gördüğümüz kadın, uyku halinde bile yaşadığı şiddeti anımsıyor. Ciddi aşağılanma, örselenme yaşadıkları için o psikolojik durumdan kurtulamıyor. Düzgün cümle kuramama, zihinsel anlamda düşünceleri toparlayamama, panik atak, titreme, karın ağrısı, terleme ise en fazla karşılaştığımız hasarlar. Kadınlar kendini güçsüz ve güvensiz hissettiği gibi ‘ben hiçbir şey yapamam, düzeltemem’ diyor. Çaresizlik duygusuna sahipler. Kadınlar ayrıca kısa bir süre de olsa, kendisine şiddet uygulayan erkeğe hak veriyor. Hatta ‘Kocam dövüyorsa bir nedeni vardır’ da diyor. Yani o döngünün içinde sıkışıp kalıyorlar.”



Evden kaçan mağdur kadının, baba dayağı nedeniyle baba evine de gidemediğini söyleyen Kuşgözoğlu, kadınların toparlanma sürecinin uzun süreli terapiler gerektirdiğini kaydetti.