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"Beni öldürecek, yardım edin!"

İstanbul Yenibosna'da nişanlısından şiddet gördüğünü iddia eden bir kadın balkondan sarkarak yardım istedi

17 Mart 2016 15:19

İstanbul Yenibosna'da nişanlısından şiddet gördüğünü iddia eden bir kadın, balkondan sarkarak yardım istedi. Genç kadının imdat çığlıklarını yan dairede oturan komşusu duydu. Genç kadın, komşusunun yardımıyla evinin balkonundan diğer balkona geçerek kendisini kurtardı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Yenibosna'da önceki gün meydana geldiği iddia edilen olayda şiddet gören kadın kendisini balkona atarak " beni öldürecek, yardım edin" diye bağırmaya başladı. Kadının yardım istemesi üzerine mahallade bulunanlar hemen polis çağırdı. Bu esnada yan dairede oturan komşusu da kadına elini uzatarak kendi balkonuna geçmesine yardım etti. Polis olay hakkında soruşturma başlattı. 

 

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