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Kocakarin köyü teröristlerden böyle temizlendi

İrfan SAPMAZ/SURİYE, (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin Özgür Suriye Ordusu desteğinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin yakınlarındaki Kocakarin köyü, teröristlerden arındırıldı

13 Mart 2018 14:08

İrfan SAPMAZ/SURİYE, (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nin Özgür Suriye Ordusu desteğinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin yakınlarındaki Kocakarin köyü, teröristlerden arındırıldı. Köyde, dün gün boyu yaşanan çatışmalar, DHA kamerasına yansıdı. 
TSK ile Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçlerinin, Afrin\'e ilerleyişi sürerken, kent çevresindeki yerleşim yerleri de tek tek PKK/YPG\'li teröristlerden temizleniyor. ÖSO güçleri, dün sabahın erken saatlerinde TSK desteğinde Kocakarin köyüne operasyon düzenledi. Şiddetli çatışmaların yaşandığı operasyon sırasında teröristlerin attığı havan topu, ÖSO askerlerinin içinde bulunduğu zırhlı araca isabet etti. Aracın sürücüsü ÖSO askeri, yaralandı. Yaralı sürücü, yanındaki silah arkadaşının çabasıyla araçtan çıkarıldı. ÖSO askeri, bölgeden uzaklaştırılarak güvenli bir yere götürüldü. 
Yaklaşık 15 kişilik terörist grubun sığındığı evden açılan ateşte ise bir ÖSO askeri elinden yaralandı. Ancak ÖSO askeri, görevine devam etti.
Gün boyu süren çatışmaların ardından teröristler etkisiz hale getirilerek köy özgürleştirildi. Yaşanan çatışmalar DHA muhabiri tarafından saniye saniye görüntülendi. 

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