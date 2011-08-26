-Koçak: ''Testlere sorunsuz başladık'' ANKARA (A.A) - 26.08.2011 - TTNET Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı İlker Koçak, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'ndan (BTK) gelen talepler doğrultusunda Güvenli İnternet Hizmetine ilişkin altyapı çalışmalarını 22 Ağustos'ta başlayan test süreci öncesinde hazırladıklarını ve testlere planlandığı gibi sorunsuz başladıklarını bildirdi. Koçak, AA muhabirine TTNET'in Güvenli İnternet Hizmeti'ne ilişkin test çalışmaları hakkında bilgi verdi. BTK tarafından bu yılın başından itibaren düzenleme çalışmaları yürütülen hizmetin, 22 Ağustos'tan beri test çalışmalarının başladığını anımsatan Koçak, uygulamanın 22 Kasım'da yürürlüğe gireceğini söyledi. Bu uygulama için pilot bölge belirlemediklerini anlatan Koçak, ''Pilot çalışmada bölgesel bir nokta belirlenmedi. TTNET tarafından belirlenen test kullanıcıları içerisinde pilot çalışmalar gerçekleştiriliyor'' diye konuştu. Koçak, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Sektörü düzenleyici kurum olan BTK'dan gelen talepler doğrultusunda altyapı çalışmalarımız test süreci öncesinde hazırlandı ve testlere planlandığı gibi sorunsuz başladık. Dolayısıyla altyapımız önceden hazır olduğu için daha sonra özel bir işlem yapılmadı. Resmi olarak pilot çalışmanın başlamasının ardından da BTK ile test detayları hakkında iletişimimiz aynen devam ediyor. Bundan sonraki süreçte sistemin nasıl işleyeceği, eksikliklerin ve geliştirilecek yönlerin neler olacağı belirlenmeye çalışılacak. Bu proje kapsamında bilgisayarlara herhangi bir uygulama yüklenmesi söz konusu değil. Test kullanıcılarının trafik kontrolü TTNET şebekesinde yapılıyor.'' Mevcut kullanıcı durumundan Güvenli İnternet Hizmeti profiline geçiş yapılırken test kullanıcılarının teknik olarak bir sıkıntı yaşamadığını bildiren Koçak, şunları kaydetti: ''Bu konuda herhangi bir kısıtlama yok. Test kullanıcılarının profilleri istedikleri gibi değiştirilebiliyor. Bir şifre sayesinde kullanıcılar gün içinde de isteklerine bağlı olarak farklı profilleri kullanabiliyorlar. Örneğin çocuklar, çocuk profili kullanırlarken, yetişkinler interneti kullanacakları zaman tek bir şifreyle bu profilden çıkabiliyor. 'Çocuk profilinin' alt paketleri BTK tarafından belirlendiği için paketlerin içeriği hakkında bilgi sahibi değiliz.'' Güvenli İnternet Hizmeti alımı tamamen tercihe bağlı olacak. İnternet servis sağlayıcıları, bu hizmeti kullanmak isteyen abonelere, ''çocuk'' ve ''aile'' profili olmak üzere iki farklı profil şeklinde sunacak. Aboneler, buna yönelik taleplerini hizmet aldığı işletmeciye abonelik sözleşmesinin imzalanması sırasında, çağrı merkezi veya internet sitesi aracılığıyla bildirebilecek ve bu hizmeti ücretsiz sunacak. Test süreci, işletmeciler ile BTK arasında 22 Ağustos-22 Kasım 2011 arasında gerçekleştirilecek. Hizmet, 22 Kasım'dan itibaren sunulacak.