Kocaeli'ye şehit ateşi düştü

Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU/DİLOVASI(Kocaeli), (DHA) - MUĞLA\'nın Milas ilçesinde şakalaştığı arkadaşının silahının ateş alması sonucu şehit olan jandarma er Ömer Özavcı\'nın Kocaeli\'nin Dilovası ilçesinde bulunan baba ocağına ateş düştü. Ebubekir Özavcı torununun terhisine 5 ay kaldığını söyledi.

Milas Selimiye Jandarma Karakol Komutanlığı\'nda vatani görevini yapan jandarma er Ömer Özavcı iddiya göre şakalaştığı arkadaşı İ.A\'nın silahının ateş alması sonucu göğsünden vuruldu. Ömer Özavcı kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Silah arkadaşı İ.A. ise gözaltına alındı. Şehit düşen Ömer Özavcı\'nın Dilovası Orhangazi Mahallesi Karabey Caddesi\'nde bulunan baba ocağına ateş düştü. Şehidin yaşadığı mahalle Türk bayraklarıyla donatıldı. Şehit askerin evinin önünde 112 Acil ekibi hazır bulundu. Kırgızistan\'da inşaat işçisi olarak çalıştığı öğrenilen baba Mustafa Özavcı\'ya oğlunun şehit düştüğü haberi verildi. Oğlunun şehit olduğunu öğrenen anne Hatun Özavcı\'yı ise akrabaları ve komşuları teskin etmeye çalıştı.

Şehit Ömer Özavcı\'nın terhisine 5 ay kaldığını söyleyen dedesi Ebubekir Özavcı, \"Terhisine yaklaşık 5 ay kalmıştı. Kısa bir süre önce görüşmüştük. Can sağlığımızı istemişti\" dedi.

Şehidin amcası Mehmet Özavcı ise, \"Annesi dün gece kendisiyle uzunca görüşmüş. Sohbet etmişler, askerliğin gereklerini ve güzelliklerini anlatmış. Güzel bir şekilde askere gitmişti ve burada da toplum olarak onu çok güzel uğurlamıştık. Ateş düştüğü yeri yakıyor ve herkesin içi buruk. Şükrettiğimiz tarafı bir şehidimiz var ve onunla övünüyoruz. Ümit ederdik ki sağ salim evine dönsün, annesi, babası ve bizlerle beraber olsun hayallerimiz oydu. Ama ecel böyle tecelli etti ve takdir böyleymiş. Askerliğinin bitmesine kısa bir süre kalmıştı. Sevinçle o günleri sayıyorduk. Bir süre önce izne gelmişti ve uğurlarken bize az kaldığını söylemişti\" diye konuştu.

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